Giannetti International Guitar Festival: la magia del mondo del cinema nel concerto al museo

Grosseto. Terzo appuntamento del Giannetti International Guitar Festival, organizzato dal Comune di Grosseto in collaborazione con l’associazione LiveArt.

Sabato 11 novembre, al Museo di storia naturale di Grosseto, sarà di scena l’ensemble Fabbrica del pensiero, composto da: Fabrizia Dalpiaz, alla chitarra classica, Marco Milelli, al clarinetto, Gilberto Meneghin, alla fisarmonica, Roberto Caberlotto, alla fisarmonica.

Il concerto

La magia del mondo del cinema con l’esecuzione delle più belle colonne sonore dei film con grandi compositori per grandi registi.

Da quando, nel 1916, Victor Schertzinger registrò le prime musiche da utilizzarsi specificatamente per una pellicola cinematografica, la composizione di una colonna sonora è diventata sempre più un’arte a sé stante. E alcune di queste sono rimaste memorabili nella storia del cinema e anche alcuni sodalizi celebri tra compositori e registi hanno finito per diventare tratto distintivo della filmografia di questi ultimi: si pensi a Sergej Prokofiev per Sergej Eisenstein, Bernard Hermann per Alfred Hitchcock, Nino Rota per Federico Fellini, Ennio Morricone per Sergio Leone, Danny Elfman per Tim Burton, John Williams per Steven Spielberg.

Gli strumenti dell’ensemble Fabbrica del pensiero dialogheranno tra loro. omaggiando questo repertorio musicale indelebile nel tempo.