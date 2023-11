“Symbolica”: alle Clarisse inaugurazione della mostra di Merisio

Grosseto. Una nuova mostra per il Polo culturale Le Clarisse di Fondazione Grosseto Cultura.

Venerdì 10 novembre, alle 18, nella sala conferenze di via Vinzaglio, inaugura la mostra “Symbolica” con le opere di Federico Mattera, in arte Merisio. L’esposizione resterà al Polo Le Clarisse fino a domenica 26 novembre dal giovedì al venerdì, dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 20, e sabato e domenica, dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19 (ingresso libero). La rassegna rientra nell’ambito del progetto “Cantiere delle arti”, che ospita mostre dedicate ad artisti emergenti e progetti locali legati alle libere espressioni culturali.

«Federico Mattera, classe 1992 e nativo di Orbetello – spiega la curatrice della mostra Eleonora Cotini – ha da sempre valorizzato ed esaltato il suo legame con il grande maestro milanese Michelangelo Merisi e la sua pittura pervasa di luce drammatica e teatrale. Dall’artista deriva il suo pseudonimo con il quale si presenta oggi al mondo dell’arte. Dal pittore barocco e i grandi maestri del passato arriva la forza realistica delle opere che saranno esposte in “Symbolica”, che tracciano un filo continuo tra la tradizione pittorica arcaica, grazie al virtuosismo tecnico di Federico Mattera, che viene declinata qui in chiave moderna per restituire un chiaro richiamo alla nostra società. La luce è la protagonista, capace di far emergere l’intima introspezione dell’essere umano, tra l’aspettò reale dei corpi e l’onirica presenza del sé, per far compiere all’osservatore un viaggio nel proprio vissuto.

Il nome dell’esposizione “Symbolica” nasce dal simbolismo intrinseco all’opera di Federico Mattera, fatta di continui richiami all’universo emblematico della vita umana. Alcune delle opere, come i grandi dipinti ad olio su tela “Scrutare nell’abisso” e “Isolamento”, ci avvicinano al nostro mondo interiore e alle inquietudini dell’essere umano nella società contemporanea, mentre in “Rinascita” percepiamo un senso di riscatto e di redenzione dall’oblio quotidiano che attanaglia l’uomo”».

Biografia

Federico Mattera, in arte Merisio, nasce a Orbetello nel 1992 e da sempre si dimostra affascinato dalla tecnica pittorica, che apprende e affina in un percorso di crescita e formazione autonome, alla ricerca della perfezione tecnica. Ispirato dal mito classico dell’antichità e dalla musica, la sua arte è stata esposta in prestigiose gallerie d’arte e, ad oggi, è resident artist alla PassepARTout Unconvetional Gallery di Milano. Di lui parla l’autorevole rivista online The Guide Artists dedicata alla diffusione e al panorama dell’arte emergente.