“Niente”: il cortometraggio grossetano vola al Torino Film Festival

Grosseto. Sarà proiettato alla 41esima edizione del Torino Film Festival il cortometraggio grossetano “Niente“, scritto e diretto da Eugenia Costantini e prodotto dalla società Ulalà Film&Co di Joana de Freitas Ginori.

Il cortometraggio

Selezionato per la partecipazione alla prestigiosa kermesse cinematografica che farà tappa dal 24 novembre al 2 dicembre nel capoluogo piemontese, “Niente” racconta la profonda amicizia tra Sonia e Daria. Nel cast anche Flavia Leone, nota tra il pubblico più giovane per la teen serie italiana di Netflix “Diari”, e Vincenzo Ferrera, che ha partecipato nel popolarissimo “Mare fuori”. La data fatidica è fissata per mercoledì 29 novembre, quando “Niente” sarà proiettato al Cinema romano, insieme agli altri corti selezionati all’interno della sezione “Spazio Italia” del concorso.

“Dopo il successo di ‘Margini’, Grosseto torna su un palco internazionale con un racconto intimo e dal gustro retrò – dichiarano il primo cittadino Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore alla cultura Luca Agresti –. L’evento sarà occasione di enorme visibilità anche per la nostra città che, con le sue bellezze artistiche e paesaggistiche, si conferma un palcoscenico perfetto anche per il cinema”.