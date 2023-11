Spettacolo e incontro con gli interpreti: debutto sold out per la stagione teatrale

Grosseto. La stagione teatrale dei Teatri di Grosseto, promossa dal Comune e da Fondazione Toscana Spettacolo onlus, è iniziata nel migliore dei modi. Le prime due date hanno chiuso il botteghino con un sold out, e non solo.

Il primo appuntamento della rassegna “Incontri con gli interpreti” ha siglato un tutto esaurito nel ridotto del Teatro degli Industri. Una partenza veramente da record.

«Sabato 4 e domenica 5 novembre “Trappola per topi” con Lodo Guenzi ha registrato due sold out e l’incontro con la compagnia è stato un vero successo – spiega l’assessore alla cultura del Comune di Grosseto, Luca Agresti –. È stato un ottimo debutto e ne siamo orgogliosi: ogni volta che presentiamo una nuova stagione teatrale c’è sempre quel minimo di incertezza sulla risposta del pubblico. Devo dire che anche quest’anno la reazione è stata eccezionale. Gli abbonamenti a tutti gli spettacoli in programma sono terminati in pochi giorni, così come la formula ridotta. La richiesta ha superato le aspettative e già questa domenica il pubblico ci ha confermato come gli incontri con la compagnia siano un appuntamento atteso. Voglio ringraziare tutti coloro che a vario titolo sono coinvolti nella stagione teatrale, un ottimo lavoro di squadra che dà lustro alla nostra città e alla proposta culturale di Grosseto».

Il prossimo spettacolo

Il prossimo appuntamento della stagione teatrale è in programma giovedì 30 novembre al Teatro Moderno con “1984”: in scena ci saranno tra gli altri Violante Placido, Nini Bruschetta e Giancarlo Commare. Il secondo appuntamento, invece, della rassegna “Incontri con gli interpreti” è in programma martedì 9 gennaio, alle 18.15, nel ridotto del Teatro degli Industri con Alessandro Benvenuti e la compagnia di “Falstaff a Windsor”.

Per acquistare i biglietti degli spettacoli è a disposizione il sito https://comunegrosseto.ticka.it/ oppure la sera della messa in scena al botteghino del teatro un’ora prima dell’apertura del sipario.