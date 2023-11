Gli uomini del Colonnello Bettoni rivivono nel libro di Riccardo Balzarotti: presentazione al Savoia

Grosseto. Lions Club Host Grosseto e l’Associazione nazionale Arma di Cavalleria organizzano la presentazione del libro sulla straordinaria storia degli uomini del mitico Comandante del Savoia Cavalleria in Russia, Alessandro Bettoni Cazzago, quelli della celeberrima carica di Isbuscenskij.

Ragazzi di leva che vengono dalle campagne bresciane, ufficiali di buona famiglia, di carriera e di complemento, campioni olimpionici, generali, furieri, maniscalchi, sellai, mitraglieri, insieme ai loro eroici e pazienti cavalli. Tutti accomunati da parole quali onore, disciplina, fierezza, coraggio.

Se Alessandro Bettoni Cazzago è stato un gentiluomo che ha coniugato ai massimi livelli coraggio, onore, senso del dovere, e incrollabile fede al giuramento fatto, i suoi uomini non sono stati da meno.

La presentazione è prevista per martedì 7 novembre, alle 18.30, a Grosseto, al Reggimento Savoia Cavalleria, in via Senese 191. L’ingresso è libero con conferma di partecipazione contattando il +39.333.4405929.

L’autore

Riccardo Balzarotti-Kämmlein è nato a Portovenere, in provincia di La Spezia; si è laureato con lode all’Università di Bologna, è stato ufficiale di Cavalleria nei “Lancieri d’Aosta”. Dal 2007 è libero professionista in conservazione di beni culturali, docente di tecnologia dei materiali di restauro all’Accademia di Belle Arti di Bologna.

Relatore in conferenze a tema storico e beni culturali; coordina iniziative e mostre. E’ presidente dell’Associazione Amici dei musei spezzini e della Lunigiana e Cavaliere dell’Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro.