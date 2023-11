“Autunno in bianco e nero”: un weekend nel segno della musica in città

Grosseto. Sabato 11 novembre, alle 18.00, nella chiesa della Misericordia di Grosseto, da anni cornice di indimenticabili serate, è in programma il concerto della pianista ucraina Maria Narodytska. Biglietto unico al costo di 10 euro, prenotazioni al numero 320.6812722 o all’indirizzo e-mail segreteria.reconditearmonie@gmail.com.

Maria Narodytska

Con una straordinaria serie di performance e più di 50 vittorie in competizioni in tutto il mondo a suo credito, la pianista Maria Narodytska è acclamata sia dalla critica che dal pubblico per la sua “abilità musicale senza pari”. La discografia, in continua crescita, di Maria include quattro album dedicati a Brahms, Schubert e Beethoven pubblicati sotto l’etichetta OnClassical, distribuita tramite Naxos of America. Queste registrazioni le hanno già procurato circa 500.000 streaming su Spotify. Le sue recenti esibizioni includono apparizioni alla Philharmonie Berlin, al Wiener Konzerthaus, al Brucknerhaus Linz, alla Laeiszhalle di Amburgo e alla Rexam Hall di Takamatsu con l’Orchestra filarmonica Seto sotto la direzione del maestro Takuo Yuasa.

Nata in Ucraina, Maria Narodytska si è laureata all’Accademia nazionale di musica Tchaikovsky dell’Ucraina in pianoforte con la professoressa Natalia Tolpygo e in composizione con Iryna Aleksiychuk. Dal 2015 ha studiato in Germania e in Austria sotto la guida dei professori Ralf Nattkemper e Stephan Simonian (Hochschule für Musik und Theater Hamburg) e di Milana Chernyavska (Kunstuniversität Graz).

Il concerto dei giovani pianisti

Domenica 12 novembre, alle 18, nel prestigioso contesto della chiesa dei Bigi del Polo culturale Le Clarisse di Grosseto, si svolgerà il concerto dei giovani pianisti partecipanti alla Masterclass della Narodytska. Ingresso gratuito. Prenotazioni al numero 320.6812722 o all’indirizzo e-mail segreteria.reconditearmonie@gmail.com.

I giovani studenti, nelle giornate di sabato e domenica, avranno la possibilità di partecipare a una lezione pianistica pubblica nei locali della scuola di musica Chelli di Grosseto, dove Maria Narodytska condividerà la sua grande esperienza di docente e concertista con le nuove generazioni.

La manifestazione “Autunno in bianco e nero“, giornate pianistiche internazionali, alla sua quarta edizione, inaugurata nel 2020, è promossa dall’associazione culturale Recondite Armonie con la direzione artistica dei pianisti Diego Benocci e Gala Chistiakova.

Tutte le manifestazioni portate avanti da Recondite Armonie sono realizzate con il patrocinio, la collaborazione e il contributo del Comune di Grosseto e con il sostegno di numerosi sponsor pubblici e privati, fra i quali Speroni Eventi, Hotel Granduca, Clan della musica, scuola di musica “G.Chelli”, Fondazione Grosseto Cultura, Swiss School of Music, Misericordia di Grosseto, cantina I Vini di Maremma, caseificio Il Fiorino, sezione soci Coop di Grosseto.