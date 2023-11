“Mappare la Resistenza”: al via il ciclo di incontri organizzati dall’Isgrec

Grosseto. Lo studio della Resistenza si sostanzia guardando al contesto micro. Lo dimostrano le molte ricerche che si approcciano alla ricostruzione delle vicende degli uomini e delle donne delle formazioni partigiane. Un lavoro che viene svolto molto spesso sotto forma di “volontariato culturale” da parte di singoli soggetti, grazie anche all’apporto delle comunità stesse in termini di testimonianze e recupero di documenti conservati nella dimensione privata degli archivi di famiglia.

Un coro di voci che si uniscono per ricostruire le vicende locali, una ricerca e uno studio per lo più privo di forme di finanziamento, che l’Isgrec vuole far emergere e mettere in evidenza come contributo alla conoscenza del fenomeno resistenziale nel suo complesso, proprio in occasione dell’approssimarsi dell’80° anniversario della liberazione dei nostri territori.

Con il sostegno del Cesvot, la collaborazione della Provincia di Grosseto e il partenariato di Arci comitato territoriale di Grosseto, libreria Quanto Basta e Festival Resistente, si propone un ciclo di 4 incontri, “Mappare la Resistenza”, nella sala Pegaso del Palazzo della Provincia (inizio alle 17) con chi fa ricerca a livello locale, per riportare all’attenzione i risultati raggiunti (pubblicazioni, ricerche, valorizzazione dei luoghi, attività svolte con le scuole).

Il primo appuntamento è previsto per l’8 novembre, si parlerà della zona di Scarlino e Gavorrano con Patrizia Scapin. A seguire, il 15 novembre, della zona del massetano con Pier Nello Martelli; il 24 novembre della zona fra alta Maremma e Val di Cecina con Katia Taddei, il primo dicembre delle Colline del Fiora con Franco Dominici.

Informazioni: Isgrec, tel. 0564.415219, sito www.isgrec.it.