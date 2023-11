“Trappola per topi”: lo spettacolo inaugura la stagione teatrale

Grosseto. La stagione teatrale inizia con un doppio appuntamento e un incontro con i protagonisti dello spettacolo.

Sabato 4 e domenica 5 novembre alle 21, al Teatro degli Industri di Grosseto, c’è “Trappola per topi” di Agatha Christie, con Lodo Guenzi: e non solo. Domenica 5 novembre, alle 18.15, nel ridotto del teatro, l’attore e la compagnia saranno intervistati da Federico Guerri. L’incontro è aperto a tutti (ingresso gratuito). Per acquistare i biglietti degli spettacoli è a disposizione il sito www.comunegrosseto.ticka.it oppure sarà possibile farlo dalle 19 alle 21 al botteghino del Teatro degli Industri.

Lo spettacolo

La stagione teatrale promossa dai Teatri di Grosseto con il Comune di Grosseto e Fondazione Toscana Spettacolo onlus è pronta a debuttare. E il primo appuntamento è una commedia di grande impatto ed efficacia emotiva e ipnotica. La trama è contemporaneamente semplice ed implacabile: in un albergo isolato nella campagna inglese, una giovane coppia si appresta a ricevere i primi ospiti della nuova gestione. Ma all’esterno imperversa una tempesta di neve e presto i bizzarri clienti, che nel frattempo sono arrivati, restano isolati, imprigionati nella dimora. Il telefono è saltato o sabotato, e dalla radio arrivano sistematicamente notizie di un omicidio che, capiremo presto, ha probabilmente legami o connessioni con tutti o molti dei personaggi presenti. È sempre più evidente che un oscuro assassino psicopatico è intenzionato a colpire di nuovo. E infatti, quasi immediatamente, viene ucciso uno degli ospiti. Intanto, facendosi largo nella tormenta, un giovane poliziotto è riuscito a raggiungere l’albergo. E iniziano le indagini. A questo punto la ragnatela inquietante, e spesso ironicamente divertente della Christie, è tessuta. E il pubblico è felicemente avvinto.

Il protagonista della commedia è l’attore Lodo Guenzi, conosciuto dal grande pubblico come frontman del gruppo “Lo stato sociale”: con lui sul palco ci sono Claudia Campagnola, Dario Merlini, Stefano Annoni, Maria Lauria, Andrea Nicolini, MariaGrazia Pompei, Tommaso Cardarelli. La regia è di Giorgio Gallione, la traduzione e l’adattamento sono di Edoardo Erba. Produzione La Pirandelliana.