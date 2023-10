Scriabin Concert Series: piano recital di Michelangelo Salamone nella chiesa dei Bigi

Grosseto. Le note della grande musica tornano nella chiesa dei Big di Grosseto.

Sabato 28 ottobre, alle 18, un nuovo appuntamento della rassegna “Scriabin Concert Series” organizzata dall’associazione musicale Scriabin, presieduta da Antonio Di Cristofano, con il Polo culturale Le Clarisse di Fondazione Grosseto Cultura. Ad incantare il pubblico sarà questa volta Michelangelo Salamone che proporrà brani di Mozart, Janacek e Liszt.

L’ingresso è 10 euro (ridotto 8 euro per i soci di Fondazione Grosseto Cultura e dell’Orchestra sinfonica Città di Grosseto e ridotto speciale a 5 euro per gli alunni dell’Istituto musicale comunale Palmiero Giannetti) e comprende la visita al Museo Luzzetti. Per informazioni e prenotazioni è possibile chiamare il numero 333.5372994. In occasione del concerto sarà possibile rinnovare o sottoscrivere la Grosseto Card, la tessera socio di Fondazione Grosseto Cultura.

Michelangelo Salamone

Michelangelo Salamone è nato a Palermo il 21 novembre 1995. Si è diplomato in pianoforte al Conservatorio “Alessandro Scarlatti” di Palermo, già “Vincenzo Bellini”, con il massimo dei voti e la lode.

Fin dalla giovane età è stato premiato in svariati concorsi nazionali ed internazionali: tra questi il concorso “A. Trombone”, il XV Concorso nazionale per giovani musicisti “Città di Palermo” e la IV edizione del concorso “Eliodoro Sollima” e il concorso internazionale per giovani pianisti “Provincia di Palermo”. Nel 2013 è stato ammesso al progetto Gmc – Giovani musicisti del conservatorio “V.Bellini” di Palermo, riservato ai giovani di particolare talento e grazie al quale ha avuto l’opportunità di suonare in svariate sale da concerto. Recentemente ha vinto il “Napolinova international piano competition”, “Oleggio international piano competition”, “Airola international piano competition”, presieduti da grandi nomi del concertismo mondiale.

Si è esibito in celebri sale da concerto e teatri tra cui: museo Borgogna di Vercelli, teatro “G. Garibaldi” di Enna, auditorium Rai di Palermo, nella Sala degli specchi di Palazzo Comitini di Palermo, Sale apollinee del Teatro “La Fenice” di Venezia, Palazzo Alliata di Palermo e molte altre.

Nell’agosto del 2021 esegue, nella città di Brescia, il concerto n.1 di Franz Liszt diretto da Sergio Baietta. È attualmente allievo di A. Romanovsky all’Accademia di musica di Pinerolo.

Partecipa attualmente a corsi di perfezionamento pianistico con pianisti di fama mondiale come Pavel Gililov, Antonio Pompa-Baldi, Federico Coli, Enrico Pace, Giuseppe Andaloro e Alberto Nosè.