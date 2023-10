“Frida Kahlo e los dias de los muertos”: laboratorio per bambini alle Clarisse in occasione di Halloween

Grosseto. Sarà una domenica molto speciale, quella del 29 ottobre al Polo culturale Le Clarisse di Fondazione Grosseto Cultura.

Gli operatori di PromoCultura hanno preparato una sorpresa dedicata ai bambini dai 6 agli 11 anni per celebrare insieme la festa più spaventosa dell’anno: Halloween. E per farlo la cooperativa ha preso ispirazione dal Messico e dalla sua tradizione secolare di celebrare i defunti con festeggiamenti gioiosi e ricchi di colori.

Il laboratorio “Frida Kahlo e los dias de los muertos” è in programma alle 17.30 ed esplorerà le tradizioni della notte più suggestiva dell’anno con face painting e accessori floreali.

Il costo di partecipazione è di 6 euro: per informazioni o prenotazioni è possibile scrivere a prenotazioni.clarisse@gmail.com o chiamare i numeri 0564.488066 o 0564.488067.