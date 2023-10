Diffusione della cultura russa nel mondo: riconoscimento per Antonio Di Cristofano

Grosseto. Un altro importante riconoscimento per il maestro Antonio Di Cristofano, direttore artistico dell’Istituto musicale comunale “Palmiero Giannetti”, gestito da Fondazione Grosseto Cultura.

Giovedì 26 ottobre, all’Accademia di musica di Gnesin, Di Cristofano ha ricevuto un attestato speciale da Yevgenyi Primakov, capo dell’agenzia Rossotrudnichestvo del Ministero degli Affari esteri russo, per “la brillante diffusione della cultura russa nel mondo”.

Un riconoscimento che conferma la grande carriera del direttore artistico, già insignito del Grifone d’Oro nel 2018, una carriera che porta il maestro ad esibirsi nei teatri e nelle sale più illustri al mondo. E non solo: Di Cristofano è il creatore e il curatore di tante rassegne musicali che ogni anno si tengono a Grosseto, città che grazie al maestro è oramai un punto di riferimento per i giovani talenti della musica a livello internazionale.

E anche grazie alla diffusione dell’opera del russo Alexander Scriabin, al quale il direttore ha dedicato un concorso pianistico internazionale che nel 2023 ha raggiunto la 25° edizione, il Ministero russo ha voluto premiare il maestro.

«Sono onorato di aver ricevuto questo riconoscimento – commenta Antonio Di Cristofano –, un traguardo importante per la mia carriera che premia l’impegno nel diffondere la cultura musicale, con particolare attenzione alle nuove generazioni».

E anche dalla Fondazione Grosseto Cultura arrivano i complimenti al maestro. «Il nostro direttore – spiega il presidente Giovanni Tombari – riceve attestati di stima in tutto il mondo e questo non può che renderci orgogliosi come membri della Fondazione Grosseto Cultura, ma soprattutto come grossetani, perché grazie al maestro la nostra città è ogni anno protagonista di eventi di richiamo internazionale. A lui vanno i complimenti di tutti noi».

Nella foto, da sinistra: Antonio Di Cristofano, Majarovskaya Galina, presidente dell’Accademia di musica di Gnesin, Yevgenyi Primakov (Ministero degli Esteri)