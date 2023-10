“Autunno in Maremma” sbarca alla Sala Eden: sei giorni di eventi per celebrare la stagione

Grosseto. In provincia di Grosseto l’autunno è una stagione magica, che tinge di colori caldi il territorio, dal mare all’Amiata, e dona preziosi frutti della terra. E proprio per celebrare questo periodo dell’anno, che invita a coccolarsi e trascorrere tempo dedicato a sé stessi, la Sala Eden, il locale al bastione Garibaldi sulle Mura medicee, propone sei giorni di eventi dal titolo “Autunno in Maremma“.

Da martedì 31 ottobre, sera che precede Ognissanti, a domenica 5 novembre, quindi, il locale gestito dalla cooperativa sociale Uscita di Sicurezza propone un viaggio dentro l’autunno.

Con un menu speciale, a base di prodotti tipici e stagionali del territorio, che spaziano dalla zucca ai funghi, un allestimento curato nel dettaglio, grazie anche alla collaborazione con la boutique Victory di Grosseto, e alcuni appuntamenti pensati per vivere appieno la nostra terra.

Il programma

Si parte appunto martedì 31 ottobre, alle 18.30, con le letture ad alta voce per bambini a cura di Eleonora Cancelli: mentre i grandi si godono un po’ di relax, i più piccoli potranno, intorno a un fuoco ideale, ascoltare storie che lasciano spaziare l’immaginazione.

Giovedì 2 novembre, sempre alle 18.30, è prevista la prestazione del libro “Sei maremmano se…” del giornalista Giacomo d’Onofrio, edito da IlGiunco.net: a dialogare con l’autore sarà proprio Daniele Reali, direttore della testata online maremmana.

Venerdì 3 novembre, invece, è la volta dell’Officina del Malcontento che, in accompagnamento alla cena, presenta “Barbera e Champagne”: Carla Baldini (voce) e Dino Simone (fisarmonica e voce) proporranno un repertorio di musica della tradizione regionale italiana unita ai brani di autori e cantautori.

Nelle altre serate, la cena sarà accompagnata da musica di intrattenimento.

Per “Autunno in Maremma” la Sala Eden è aperta da martedì 31 ottobre a sabato 4 novembre, dalle 18 alle 24. e domenica 5 novembre dalle 12 alle 24.

Per informazioni e prenotazioni: cell. 327.3945254.