Torna il Giannetti international guitar festival: il programma dei concerti

Grosseto. Un mese di musica a Grosseto, da sabato 28 ottobre a sabato 18 novembre, con artisti di fama internazionale e grandi nomi del panorama della musica contemporanea. Tutto questo è il Giannetti international guitar festival, la rassegna musicale diretta dal maestro Fabio Montomoli, sostenuta dall’amministrazione comunale e dall’associazione Live Art, giunta alla ventesima edizione.

“Torniamo ad accogliere con piacere il Giannetti international guitar festival nel ricordo di Palmiero Giannetti, personalità di rilievo che ha fatto tanto per la nostra città – affermano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore alla cultura Luca Agresti -. La direzione artistica di Fabio Montomoli si lega a nomi importanti della musica ed è garanzia di eventi di alto spessore”.

“C’è voglia di tornare alle vecchie abitudini, di riascoltare dal vivo artisti internazionali e rivivere insieme i momenti più belli di questi 20 anni di festival – aggiunge Montomoli –. Grazie a questa amministrazione comunale il festival ha consolidato gli ascolti ed è pronto a riproporre una rassegna con grandi artisti della chitarra”.

Il programma

Ecco il programma della manifestazione.

Il concerto inaugurale si terrà sabato 28 ottobre alle 17.00 all’auditorium dell’Istituto musicale “P. Giannetti” con il quartetto “Le Consonanze”m composto da Alessandro Nobili, Marta Marchetti, Dario Atzori e Giacomo Brunini, con un programma dedicato alle danze del mondo.

Il festival si sposterà poi nella splendida cornice del Museo archeologico, che ospiterà gli altri tre spettacoli in programma sempre alle 17.00.

Si comincia sabato 4 novembre con il chitarrista Alessandro Minci in “Strings for Love”, un viaggio straordinario attraverso il mondo delle composizioni di Mario Gangi, Sting, Luis Armstrong, Pino Daniele e Pat Metheny. Il concerto metterà in evidenza l’affascinante connubio tra tecnica classica e profondità del jazz e del pop.

Sabato 11 novembre sarà la volta dell’ensemble “La fabbrica del pensiero”, formato da chitarra, clarinetto e due fisarmoniche, con “La magia del mondo del cinema”: l’esecuzione delle più belle colonne sonore dei film con grandi compositori per grandi registi.

Chiuderà il festival sabato 18 novembre il duo composto da Giovanni Lanzini, al clarinetto, e Fabio Montomoli, alla chitarra, con “The best of Italy”, una carrellata sulla musica italiana proposta in ogni sua declinazione.

Biglietti e abbonamenti

Il costo del biglietto intero è di 12 euro, il tagliando ridotto costa 10 euro, con la possibilità di acquistare l’abbonamento a 4 concerti a 40 euro. Tutti i biglietti includono la visita al museo e il concerto. Per gli studenti dell’ Istituto musicale “Giannetti”, della scuola “Leonardo da Vinci” e del Liceo musicale Bianciardi il biglietto è omaggio.