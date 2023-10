Halloween: ingresso gratuito al Museo archeologico martedì 31 ottobre

Grosseto. Ingresso gratuito al Museo archeologico e d’arte della Maremma in occasione della giornata di Halloween, martedì 31 ottobre.

“Vogliamo dare la possibilità a tutti i cittadini di partecipare ai due spettacoli organizzati in piazza Pacciardi, a ridosso del museo, ‘D’Artagnan’ e ‘Il mago delle bolle’ e poi poter accedere, sempre gratuitamente, al museo – spiegano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore alla cultura Luca Agresti -. Vi invitiamo a partecipare per godervi una giornata originale all’insegna della cultura. Crediamo sia giusto promuovere questo tipo d’iniziative per rivitalizzare il centro storico della città e le sue strutture culturali”.