Settimana della Bellezza: Rosy Russo presenta il manifesto delle parole non ostili

Grosseto. La Diocesi di Grosseto aderisce al manifesto delle parole non ostili. Lo farà nel pomeriggio di lunedì 23 ottobre, quando – nell’ambito della terza giornata della Settimana della Bellezza 2023 – il vescovo Giovanni sottoscriverà il manifesto insieme a Rosy Russo, che ne è l’ideatrice.

Agli organizzatori del festival, che quest’anno ha per tema “L’eternità in ogni giorno“, è parso opportuno inserire anche quella delle parole come via per esprimere l’eternità. E sono stati confortati nella scelta da quanto detto sabato 21 ottobre, in una cattedrale gremitissima, dal cardinale Gianfranco Ravasi, presidente emerito del Pontificio consiglio per la cultura, che ha indicato proprio le parole come uno dei quattro capisaldi su cui innervare tutta la riflessione sul rapporto fra il tempo cronologico e l’eternità.

Rosy Russo sarà, dunque, a Grosseto questo lunedì. La mattina incontrerà gli studenti del Polo tecnologico Manetti-Porciatti per ragionare con loro sul ruolo della rete che “è così bella…anzi bellissimissima“. Nel pomeriggio, alle 17, in sala Friuli l’ideatrice di Parole O_Stili e di MiAssumo, owner dell’agenzia di comunicazione Spaziouau, terrà un incontro pubblico sul tema “Quando la gentilezza fa rima con eternità“.

Rosy Russo

Ideatrice di Parole O_Stili e MiAssumo, e owner dell’agenzia di comunicazione Spaziouau, madre di 4 figli, creativa dalla testa ai piedi, consulente di comunicazione e formatrice, Rosy Russo dal 2016 è la più fiera divulgatrice di Parole O_Stili, progetto di sensibilizzazione ed educazione contro l’ostilità delle parole in Rete, nato con l’obiettivo di ridurre, arginare e combattere le pratiche e i linguaggi negativi. Un impegno condiviso da un’ampia e variegata community di professionisti del marketing, della comunicazione, della politica e del giornalismo, i quali hanno abbracciato i valori di Parole O_Stili portandoli con entusiasmo all’interno delle loro realtà. Di sé racconta: credo nei sogni, tengo sempre i piedi ben ancorati a terra, ma senza smettere di guardare il cielo.

La Settimana della Bellezza è organizzata dall’Ufficio per la pastorale culturale della Diocesi di Grosseto e dalla Fondazione Crocevia con la co-organizzazione di Comune di Grosseto e la media partnership di Avvenire e Luoghi dell’Infinito. Vi collaborano gli uffici diocesani scuola-Irc; il servizio di pastorale giovanile; comunicazioni sociali, la Fondazione Polo universitario grossetano e la Fondazione Grosseto Cultura, attraverso il Polo espositivo Clarisse Arte, e del Maam-Museo archeologico e d’arte della Maremma.

Gli sponsor

Anche quest’anno fondamentale è il sostegno di sponsor che ormai si sono legati al festival, credendoci e dimostrandosi sensibili a sostenere anche economicamente la cultura. E così la Settimana 2023 può far conto, accanto all’impegno diretto di Diocesi, Fondazione Crocevia e Comune, anche del sostegno di Fondazione Bertarelli e Impresa Antonio Lauria come mains sponsor.

Come seguire le Settimana

Per restare aggiornati sugli appuntamenti giornalieri della Settimana 2023, oltre che sul settimanale diocesano Toscana Oggi che nell’ultimo numero dedica 8 pagine all’evento, si può fare riferimento al sito diocesano (www.diocesidigrosseto.it), alla pagina Facebook la Settimana della Bellezza-Grosseto e al sito www.fondazionecrocevia.it. Per informazioni la mail è progettoculturale@grosseto.chiesacattolica.it.