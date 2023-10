Al via la Settimana della Bellezza: inaugurate le mostre

Grosseto. “In tutto quel che suscita in noi il sentimento puro e autentico del bello c’è realmente la presenza di Dio. C’è Come una incarnazione di Dio nel mondo, di cui la bellezza è il segno. Il bello è la prova sperimentabile che l’incarnazione è possibile”. Ha citato Simone Weil, la grande filosofa francese, che non abbracciò mai il cristianesimo, pur avvicinandosi molto, Giovanni Gazzaneo per inaugurare la mostra “Porte del Paradiso“, uno degli appuntamenti artistici della Settimana della Bellezza 2023.

Il giornalista di Avvenire, coordinatore del mensile Luoghi dell’infinito e presidente di Fondazione Crocevia, è stato tra gli animatori, questa mattina, nella sala Friuli del convento di San Francesco, a Grosseto, del momento che ha aperto l’edizione 2023 del festival promosso dalla diocesi di Grosseto con “Luoghi” e Fondazione Crocevia, con la coorganizzazione del Comune di Grosseto.

Insieme con lui lo scultore Ugo Riva, che al Polo culturale Le Clarisse espone undici sue opere che hanno per tema altrettante Madonne con bambino, in dialogo con quella scolpita nel Rinascimento da Francesco Badile, artista misconosciuto del rinascimento veronese. L’opera esposta alle Clarisse è di un collezionista privato grossetano. Il merito della attribuzione della scultura lignea a Badile è della storica dell’arte Eleonora Cotini, che con Mauro Papa, direttore del Polo Le Clarisse, e Gazzaneo si è occupata dell’allestimento della mostra, particolarmente intensa dal punto di vista espressivo, che resterà aperta fino al 3 dicembre, dal giovedì alla domenica, dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 17.00 alle 20.00 (Ingresso 3 euro, ridotto 2 euro. Mostra Collezione Luzzetti 5 euro).

Questa mattina è stata presentata anche l’altra proposta artistica della Settimana 2023: “L’eternità dell’arte e nell’arte”. Si tratta di un itinerario tra alcune delle opere esposte al Museo diocesano di arte sacra, presso il Maam (Museo archeologico e d’arte della Maremma), volte a dire come l’arte, nei secoli, abbia non solo eternato, ma sia essa stessa eterna. A illustrare il percorso è stata Chiara Valdambrini, già direttrice del Maam, attualmente responsabile del museo del Santa Maria della scala a Siena. L’itinerario si protrarrà fino al 10 gennaio 2024. I laboratori si terranno in specifici giorni alle 17, così come le visite guidate. Per informazioni e prenotazioni: tel. 0564.488752; e-mail accoglienzamaam@gmail.com.

All’inaugurazione sono intervenuti, fra gli altri, la rappresentante del Prefetto, il Questore di Grosseto, la consigliera comunale Simonetta Baccetti, presidente della III Commissione consiliare; Anna Bonelli, funzionaria del settore cultura del Comune; Gabriella Papponi Morelli, presidente del Polo universitario grossetano.

La giornata di domenica 22 ottobre

Anche la giornata di domenica 22 ottobre avrà come trama di fondo l’arte sacra. Alle 17, nella sala Friuli del convento San Francesco, suor Maria Gloria Riva, monaca delle adoratrici perpetue del SS. Sacramento e storica dell’arte, proporrà un percorso fra opere di vari secoli, dal titolo “Porte del Paradiso. Il Dio Bambino e la Vergine Madre”. Suor Riva nella mattina di lunedì 23 ottobre, assieme a Giovanni Gazzaneo sarà al liceo artistico del Polo Bianciardi, a Grosseto, per un incontro con gli studenti dal titolo “I volti della bellezza”. Studenti che anche stamani sono intervenuti alla presentazione delle mostre, assieme ad alcuni insegnanti.

La Settimana della Bellezza è organizzata dall’Ufficio per la pastorale culturale della Diocesi di Grosseto e dalla Fondazione Crocevia con la co-organizzazione di Comune di Grosseto e la media partnership di Avvenire e Luoghi dell’Infinito. Vi collaborano gli uffici diocesani scuola-Irc; il servizio di pastorale giovanile; comunicazioni sociali, la Fondazione Polo universitario grossetano e la Fondazione Grosseto Cultura, attraverso il Polo espositivo Clarisse Arte, e del Maam-Museo archeologico e d’arte della Maremma.

Gli sponsor

Anche quest’anno fondamentale è il sostegno di sponsor che ormai si sono legati al festival, credendoci e dimostrandosi sensibili a sostenere anche economicamente la cultura. E così la Settimana 2023 può far conto, accanto all’impegno diretto di Diocesi, Fondazione Crocevia e Comune, anche del sostegno di Fondazione Bertarelli e impresa Antonio Lauria come main sponsor.

Come seguire la Settimana

Per restare aggiornati sugli appuntamenti giornalieri della Settimana 2023, oltre che sul settimanale diocesano Toscana Oggi, che nell’ultimo numero dedica 8 pagine all’evento, si può fare riferimento al sito diocesano (www.diocesidigrosseto.it), alla pagina Facebook la Settimana della Bellezza-Grosseto e al sito www.fondazionecrocevia.it. Per informazioni la mail è progettoculturale@grosseto.chiesacattolica.it.