“Autori al centro”: ecco il festival che unisce musica, cultura ed enogastronomia

Grosseto. Prende il via il festival “Autori al centro”, che si terrà dall’8 al 10 dicembre nel territorio dei vitigni del Morellino, nei comuni di Scansano e Magliano in Toscana.

Tre giorni di musica e arti diffuse che vedono coinvolti artisti, artigiani e musicisti del territorio a fare da meravigliosa cornice alla finale del concorso nazionale del premio “Autori al centro” perr brani inediti pop. che si svolgerà il 9 dicembre al Teatro Castagnoli di Scansano.

Una conferenza stampa colorata dalle opere di alcuni degli artisti coinvolti si è svolta a Grosseto ed ha visto al tavolo a raccontare di tutto quanto abbraccia questo festival Anna Del Vacchio, direttore artistico dell’evento, Maria Bice Ginesi, sindaco di Scansano, Irene Terzaroli, assessore alla cultura di Scansano, Alessia Rossi, consigliera con delega alla cultura di Magliano, Carlo Sestini, presidente provinciale dell’Avis, Luigi Cirianni, produttore musicale, il maestro Antonio Bonfilio, direttore di Morellino Classica Festival Internazionale, Benedetto Grechi, presidente della Cantina cooperativa dei Vignaioli di Scansano, Roela Hajro, curatrice d’immagine.

Molte le location dei due Comuni, che verranno occupate durante il festival dalle opere di pittori, ceramisti, decoratori, artisti del cuoio, del legno, del ferro, designer di gioielli e molto altro. E non saranno occupati solo i luoghi deputati ad ospitare l’arte, ma anche i locali di varie attività commerciali: bar, ristoranti e parrucchieri vedranno in mostra ogni genere di creazione per un’idea di arte diffusa che abbraccia tutto il territorio e ne coinvolge gli abitanti.

Il programma

Diversi e vari gli eventi in programma: incontri con il pubblico, masterclass, esperienze multisensoriali, concerti, spettacoli teatrali, presentazioni di libri e una giuria d’eccellenza per il concorso di brani inediti pop.

In palio al premio “Autori al centro”, oltre alla produzione e alla distribuzione di uno dei concorrenti scelto dal delegato di Universal Music Group e Orangle record e alla trasmissione dei brani finalisti su Radio One-nonsolosuoni, ci saranno anche delle magnum di Morellino offerte dalla Cantina dei Vignaioli del Morellino e decorate da artisti di ogni genere, ciascuno secondo il proprio estro, a creare bottiglie d’autore uniche e preziose.

Laura Petrucci, interprete Lis, ha tradotto in lingua dei segni la musica e i discorsi alle persone sorde presenti, mentre Davide Braglia di Rockland si è occupato del service.

Il regolamento del premio “Autori al centro” si trova su www.autorialcentro.it e la data di chiusura delle iscrizioni è stata prorogata al 5 novembre prossimo.

Media partner del Festival:

Maremma in diretta (web TV) con Carlo Sestini, che si occuperà anche della diretta della finale del 9 dicembre in teatro;

Radio One-nonsolosuoni (FM e web radio www.radiooneweb.it

Backstage Arte di Nunzio Garanti con le sue “pillole” sull’arte in questo Festival.

Il festival è finanziato dai Comuni di Magliano in Toscana e Scansano (ed ha come partner sostenitori:

Cantina cooperativa Vignaioli del Morellino di Scansano;

Lux Events di Klaudjo Viska;

Consorzio di Tutela del Morellino di Scansano;

Glory Street Solution di Luigi Cirianni;

Graficamente Web di Orsola Vigorito;

Roela Hajro – Curatrice d’immagine e make up artistico.

Inoltre sono partner del festival “Autori al centro”:

Ens – Ente nazionale sordi sezione di Grosseto; Avis – Associazioni volontari italiani del sangue di Grosseto; Uici – Unione italiana ciechi e ipovedenti sezione di Grosseto; Morellino Classica Festival internazionale; associazione musicale Rockland; associazione culturale Movida; associazione Arti in corso; corpo bandistico “G. Verdi” di Magliano; Coro delle Donne di Magliano; coro “I madrigalisti” di Magliano; Accademia del libro; Proloco di Pereta; associazione Le muse del nespolo; Archi.Media Trust; Teatro nel bicchiere; Le Cudere Aps; Centro commerciale naturale di Scansano; Museo archeologico della vite e del vino di Scansano; Promocultura Scansano; associazione Arte e Cultura “Francesco Staiti”; Proloco delle frazioni di Scansano; Isis “V. Fossombroni”; Coro delle donne di Pomonte.

In giuria al concorso di brani pop inediti:

Giuseppe Anastasi – Cantautore (autore per tutti i successi di Arisa) e docente al Cet di Mogol;

– Cantautore (autore per tutti i successi di Arisa) e docente al Cet di Mogol; Carlotta – Interprete e docente al Cet di Mogol;

– Interprete e docente al Cet di Mogol; Luigi Cirianni (Glory Street Solution) – Produttore per Universal Music Italia e Orangle Record;

(Glory Street Solution) – Produttore per Universal Music Italia e Orangle Record; Mario Masciullo – Conduttore radiofonico (Radio One-nonsolosuoni);

– Conduttore radiofonico (Radio One-nonsolosuoni); maestro Antonio Bonfilio – Musicista e direttore di Morellino Classica Festival internazionale;

– Musicista e direttore di Morellino Classica Festival internazionale; Susan Duncan Smith – Prima donna dirigente discografica in Italia, musicista, autrice musicale;

– Prima donna dirigente discografica in Italia, musicista, autrice musicale; Tanita Spang – Performer creativa;

– Performer creativa; Claudia Cancellotti – Musicista e performer;

– Musicista e performer; Giovanni Crimini – Docente di recitazione, performer;

– Docente di recitazione, performer; presidenti delle proloco delle frazioni di Magliano e Scansano;

delle frazioni di Magliano e Scansano; presidenti delle associazioni di Magliano e Scansano.

Ospiti in teatro:

Paolo Tenerini – Cantautore

– Cantautore Bruno Lelli – Performer

– Performer Ilenia Garofalo – Miss Coraggio

– Miss Coraggio Rosalba Sonori – Performer

– Performer Beta Flag di Riccardo Fuligni

Artisti coinvolti: