“Piccole storie aliene”: doppio spettacolo di danza alla Sala Eden

Grosseto Debutta il progetto Con.Cor.D.A. Nuovi Autori a “Piccole storie aliene”. Due giovani coreografi e danzatori – Luciano Nuzzolese e Livia Da Soghe – si presentano al pubblico venerdì 20 ottobre alle 18.30 nella Sala Eden del Baluardo Garibaldi sulle Mura medicee di Grosseto, con due lavori molto interessanti: “Corpo e voce, da Canti orfici di Dino Campana” e “In Memoriam 81 – Abitare in un mondo d’ombra”.

Gli spettacoli

Luciano Nuzzolese propone una ri-lettura in danza dei Canti orfici del “poeta maledetto” Dino Campana. La performance nasce nel momento in cui un corpo si avvicina ad un testo scritto che necessita di una certa forma di interpretazione, di una lettura indubbiamente, un dare voce alla pagina, corpo all’oralità. La lettura delle visioni poetiche (il viaggio, la notte, il sogno, l’oblio), delle suggestioni oniriche e il risuonare di forme linguistiche di forte musicalità hanno dettato una precisa partitura coreografica e viscerale, inizialmente nella voce, per poi vibrare nel corpo, che è guida dell’intera performance. L’approccio performativo al testo scritto, alla pagina morta, non vuole essere una semplice trasposizione, bensì assumere nel corpo, una volta per tutte, l’abbandono ai significati e ai significanti che la lettura dell’opera di Campana concede.

Livia Da Soghe presenta “In Memoriam 81 – Abitare in un mondo d’ombra” una performance intensa e vibrante. Entrambe le produzioni sono sostenute da Mic-Ministero per i beni e le attività culturali e Regione Toscana.

“Piccole storie aliene”, la rassegna di danza contemporanea diretta da Marcello Valassina, promossa da Con.Cor.D.A./Francesca Selva e realizzata con la collaborazione di Istituzione Le Mura di Grosseto e il Comune di Grosseto con il patrocinio del Ministero della cultura e il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze per valorizzare i progetti di ricerca delle compagnie di danza contemporanea e degli artisti emergenti, proseguirà sabato 21 ottobre con la stessa formula della conferenza danzata, che prevede talk con gli artisti e prova aperta con a seguire aperitivo (ingresso 5 euro). Protagonista la compagnia Adarte della coreografa Francesca Lettieri con “La Bambola”.

È richiesta prenotazione solo via WhatsApp al 347.4007461 o via mail a casseroindanza@gmail.com.