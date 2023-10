“Music & Wine”: il BeFaLa Trio in concerto

Grosseto. Dopo i grandi successi dei concerti estivi alele Terme Marine, ritornano a Grosseto gli appuntamenti autunnali de “I Concerti del Granduca”, nell’ambito dell’ultratrentennale festival “Music & Wine”, sotto la direzione artistica del maestro Giovanni Lanzini.

Il primo appuntamento, che si terrà domenica 22 ottobre alle 17.30 nella sala Azzurra dell’Hotel Granduca omonimo in via Senese, avrà come protagonista il simpatico BeFaLa Trio di Perugia, con Stefano Falleri e Sandro Lazzeri alle chitarre e da Angelo Benedetti al clarinetto.

Il concerto

Il trio umbro presenterà il proprio spettacolo “Suite italiana”, un interessante programma che strizza l’occhio sia alle serenate amorose sei/settecentesche, ma anche al classico repertorio del “posteggio” napoletano. Traendo inizio infatti da alcune serenate amorose di Niccolò Piccinni, Francesco Florimo e Gaetano Donizetti, il programma si snoderà poi in un percorso ideale dedicato alla canzone d’amore italiana con alcune romantiche incursioni anche sulla musica di Astor Piazzolla e per concludersi con la splendida Suite italiana composta dal compianto grande chitarrista Mario Gangi.

Appuntamento musicale dunque di altissimo livello, che sarà reso ancora più allettante dalle particolari offerte proposte dall’Hotel Granduca, dove il concerto si svolge. Infatti, anche quest’anno l’ingresso ai concerti rimane gratuito (con prenotazione obbligatoria al numero 333.9905662 o all’e-mail amiquart@gmail.com), mentre l’hotel, in occasione di ciascun concerto, propone al pubblico la possibilità di poter cenare con gli artisti dopo lo spettacolo al proprio ristorante “La Limonaia” al prezzo speciale di 25 euro a persona con un ricco menù di mare o di terra comprensivo delle bevande. La formula, denominata “La domenica in città” comprende anche, per chi lo vorrà, di poter accedere, prima dello spettacolo, alla Spa dell’hotel al prezzo speciale di 15 euro (anziché 25 euro). La prenotazione per la cena o per la Spa si può effettuare anche alla reception dell’hotel (tel. 0564.453833) o all’arrivo.

I prossimi concerti

Gli altri appuntamenti musicali sono poi previsti per domenica 5 novembre, ospite l’acclamato ensemble cittadino del “Trio Lanzini”, e con il gran finale di domenica 26 novembre, quando sarà la volta del duo formato da due grandi solisti internazionali, quali il violinista spagnolo Joaquín Palomares e il chitarrista italiano Claudio Piastra.

Ulteriori informazioni sull’evento sulla pagina del Festival: www.musicwinefestival.it .