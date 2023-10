“Lo Spazzino”: ecco il nuovo libro di Andrea Biscaro

Grosseto. Uscirà domani (20 ottobre) in tutte le librerie d’Italia “Lo Spazzino“. Si tratta del nuovo lavoro di Andrea Biscaro (prolifico e poliedrico scrittore residente all’Isola del Giglio da oltre 15 anni).

Questa volta si tratta di un albo illustrato, per bambini (dai 4 anni), ma anche per adulti. Edito da Astragalo e illustrato magnificamente da Malune (pseudonimo di Martina P. Scicluna), il libro narra la storia di Sasà.

Trama

Sasà è uno spazzino e da trent’anni pulisce le strade della sua piccola città. È un uomo lungo e secco e veste sempre di scuro. Un vero professionista della pulizia! Alto, leggero e sottile, se ne va nella notte, armato di scopa, di secchio e di sacchi. Dove passa Sasà non rimane nemmeno una briciola, nemmeno una scaglia di sporco. Ogni notte tira a lucido le sue amate strade, accompagnato soltanto dal suo allegro fischiettare e dal fruscio della sua scopa di saggina. Sasà ne ha viste di cotte e di crude per le strade della sua città. Non immaginate neanche cosa possa aver visto un uomo che lavora sempre di notte: le cose più strane e bizzarre! La cosa più strana è capitata alcuni anni fa, quando Sasà ha trovato steso in terra nientemeno che… un angelo!

Per informazioni: https://www.edizioniastragalo.it/prodotto/lo-spazzino/

Andrea Biscaro

Andrea Biscaro è nato a Ferrara nel 1979 e vive da anni all’Isola del Giglio.

Artista poliedrico, ha all’attivo molte pubblicazioni tra thriller, romanzi storici, gialli, libri per ragazzi, albi, fumetti, poesia.

Con il suo gruppo folk-pop Secondamarea ha pubblicato cinque album. Tra questi, ricordiamo “Ballate della notte scura” e “Gli anni del mare e della rabbia” (Repubblica XL), scritti a quattro mani con Tiziano Sclavi, creatore di Dylan Dog.

Ha lavorato per Castelvecchi, Fabbri, Giunti, Mondadori, Sem, Meridiano Zero, Stampa Alternativa, Caissa Italia, Astragalo, Squilibri, Safarà, Coccole Books, Passepartout, Progedit, Nuove Carte, LietoColle, Eretica, Segreti in Giallo e per molte altre case editrici.

Tra le ultime uscite, ricordiamo gli albi illustrati “Giraluna” (Caissa Kids 2022) e “Lo spazzino” (Astragalo 2023), il graphic novel “Bsnm – Buon sangue non mente” (Weird Book 2024) e il romanzo “Alex e i cattivi pensieri” (Giunti 2024).

È inoltre un ghostwriter tra i più accreditati in Italia: ha all’attivo decine di libri, tra biografie, romanzi, saggi, manuali, tesi, epistolari.

