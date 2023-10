“Piccole storie aliene”: “Four/Vis a Vis” apre la rassegna di danza

Grosseto. “Piccole storie aliene” apre i battenti giovedì 19 ottobre alle 18.30 nella Sala Eden del Baluardo Garibaldi di Grosseto con “Four/Vis a Vis” di e con Sara Pischedda, che è l’ultimo degli assolo che compongono la suite Four: quattro giovani autori, quattro punti di vista sull’esistenza.

Lo spettacolo

Gli obiettivi e i fallimenti degli ideali, le aspirazioni e aspettative personali e comuni, i confini fra l’Io e il sé in uno spettacolo che rivela la sua natura nel contempo unica e quadruplice. Olimpia Fortuni, Matteo Marchesi, Manolo Perazzi e Sara Pischedda firmano e interpretano uno spettacolo composto di quattro quadri organicamente integrati, ciascuno dei quali vive anche di vita propria. “Four” trae origine, motivazioni profonde, forza motrice e respiro vitale da una riflessione sulla contemporaneità. È l’amplificarsi e ramificarsi di un discorso che abbraccia la dimensione privata e la socializzazione; le ambizioni e i conflitti più intimi tra narcisismi e reificazione, i linguaggi del potere e gli sfasamenti tra attese, pulsioni profonde e pressioni sociali.

“Vaghi in una foresta sociale, dove le uniche parole che echeggiano sono queste. T’intimidiscono, ti confondono, quasi ti convinci che sia quello l’obiettivo da raggiungere. Come le sirene di Ulisse, ti seducono e ti portano a percorrere strade dove l’unica cosa che può capitare è perderti. Perdere te stesso. Perdere la testa. Lì dovrai fare i conti con la persona che sei. Essere o non essere. È questa la suggestione da cui è partito il nostro lavoro di ricerca di cui siamo felici di farvi vedere l’esito in un contesto originale come quelle delle ‘Piccole storie aliene’ ideate da Marcello Valassina“, ha dichiarato Sara Pischedda.

“Four/Vis a Vis” è una co-produzione Asmed/Incontri musicali, con il sostegno di Mic-Ministero per i beni e le attività culturali e Regione autonoma della Sardegna, realizzata con il coordinamento artistico di Guido Tuveri, la musica originale di Marco Caredda e i costumi di Stefania Dessì.

La rassegna

“Piccole storie aliene”, la rassegna di danza contemporanea diretta da Marcello Valassina, promossa da Con.Cor.D.A./Francesca Selva e realizzata con la collaborazione di Istituzione Le Mura di Grosseto e il Comune di Grosseto con il patrocinio del Ministero della Cultura e il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze per valorizzare i progetti di ricerca delle Compagnie di danza contemporanea e degli artisti emergenti, proseguirà venerdì 20 ottobre con la stessa formula della conferenza danzata che prevede talk con gli artisti e prova aperta con a seguire aperitivo (ingresso 5 euro). Protagonisti Luciano Nuzzolese con “Corpo e voce, da Canti Orfici di Dino Campana” e Livia Da Soghe con “In Memoriam 81 – Abitare in un mondo d’ombra”.

È richiesta prenotazione solo via WhatsApp al 347.4007461 o via mail a casseroindanza@gmail.com.