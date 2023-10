“Artfulness”: una mostra-evento nel chiostro della chiesa di San Francesco

Grosseto. Al chiostro della chiesa di San Francesco, a Grosseto, è stata inaugurata giovedì scorso, e si potrà visitare fino a domenica prossima, la mostra-evento “Artfulness”. Nell’ottobre rosa, mese della prevenzione per le donne, il calendario degli eventi di “Insieme in Rosa” prosegue con arte e mindfulness.

La mostra

Esposte ci sono un centinaio di creazioni di donne che raccontano e vogliono condividere un’esperienza di incoraggiamento alla vita di Insieme in Rosa per esprimere l’importanza del momento presente, di stare insieme. Le opere sono acquarelli con ritratti, quadri astratti, tecnica ad olio su tela, tecnica mista con effetti cromatici dorati, la leggerezza della seta dipinta a mano, si passa poi alla creatività delle stiliste di moda con proposte di abiti e capi in maglieria fatti a mano, e una collezione di collane realizzate con perle, pietre dure e tecnica mista che include materiali riciclati. Per finire con le creazioni delle torte decorative per ricordare momenti significativi.

Le artiste si chiamano Antonella Romano, Paola Pacelli, Livia Argentino, Barbara Evangelisti, Romina Lisai, Nadia Giusti di Grosseto, Silvia Art e Dora Pianezzola di Follonica, Laura Di Massi, Alessandra Tito, Valentina Rossi.

Il frutto di un percorso “mindfulness esperenziale integrata” dove, tra i punti fondamentali, c’è l’importanza del passaggio dalla teoria alla pratica, dove la parola diventa azione attraverso il supporto della creatività con l’arte come cura e curare con arte.

“La mostra apre la possibilità a tutti di entrare in un percorso esperenziale – spiega Simona Carloni, psico-oncologa che si occupa di mindfulness a Roma nel centro di senologia dell’Azienda ospedaliera San Giovanni Addolorata – dove la comunicazione non verbale racconta emozioni che si trasformano in colore e forma. L’idea della mostra-evento a Grosseto nasce dalla volontà di condividere l’esperienza e raccontare da un altro punto di vista un ‘percorso di cura’ per promuovere benessere e qualità di vita”.

Tra le presenti all’inaugurazione anche sei donne, Paola D’Amico, Iole Ceteroni, Mina Esposito, Anna Maria Persili, Sandra Scoccia, Michela Esposito le quali hanno condiviso con i presenti i benefici ottenuti con il loro percorso di mindfulness e di come le ha aiutate nella promozione del benessere e della qualità della vita.

“Un tassello importante per la nostra associazione – spiega la presidente di Insieme in Rosa, Donatella Guidi – che ci permette di far conoscere i vari percorsi possibili di chi sta affrontando la malattia e di divulgare l’importanza della cura e della prevenzione come facciamo sempre ma in particolare nel mese di ottobre”.

Il programma

Ricordiamo il programma di Insieme in Rosa con Artfulness. Sabato 14 ottobre: alle 10 apertura della mostra, alle 11 incontro di biodanza, alle 13 chiusura della mostra. Il pomeriggio, alle 15, apertura della mostra, alle 16 la biodanza, alle 17 incontro “Mindfulness Eating” per imparare a mangiare con consapevolezza, alle 19,30 chiusura della mostra. Domenica 15 ottobre, alle 10, apertura della mostra.