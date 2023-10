“Conoscere Calvino”: cinque incontri per celebrare il centenario della nascita dello scrittore

Grosseto. La Fondazione Luciano Bianciardi e la Fondazione Polo universitario grossetano organizzano il ciclo di cinque incontri “Conoscere Calvino”, in occasione del centenario della nascita dell’autore.

A questi si aggiunge la giornata di studi “Scrittori e lavoro culturale dagli anni Cinquanta a oggi. I casi di Bianciardi e di Calvino”, organizzata dal Comitato nazionale per il centenario della nascita di Bianciardi.

Il programma

Si inizia martedì 24 ottobre, alle 17, al Polo universitario grossetano, in via Ginori 43, con il dialogo sul “Sentiero dei nidi di ragno” a cura di Lucia Matergi, direttrice scientifica della Fondazione Bianciardi, e di Riccardo Castellana, docente dell’Università di Siena.

Il secondo appuntamento, martedì 31 ottobre, alle 17, al Polo universitario grossetano, è dedicato al tema “Calvino e la politica, tra anni Settanta e Ottanta”, a cura del docente Paolo Giovannetti della Iulm di Milano. Presenta il professore Riccardo Castellana.

Sabato 11 novembre, alle 18, alla libreria Palomar di Grosseto, in piazza Dante, è in programma la presentazione del libro “Calvino fa la conchiglia. La costruzione di uno scrittore” di Domenico Scarpa, pubblicato quest’anno da Hoepli.

Venerdì 17 novembre, alle 17, nella sala Pegaso della Provincia, in piazza Dante, il professore Bruno Falcetto dell’Università di Milano terrà l’incontro “Diventare Calvino. Apologhi e altri racconti degli anni Quaranta”. Presenta il docente Riccardo Castellana.

Infine, mercoledì 29 novembre, alle 17, al Polo universitario grossetano, “I luoghi narranti nell’opera di Italo Calvino”, a cura di Stefano Adami. Presenta Federico Masci. Entrambi gli studiosi sono membri del Comitato scientifico della Fondazione Luciano Bianciardi.

La Fondazione Bianciardi e la Fondazione Polo universitario grossetano già hanno all’attivo la condivisione dell’importante progetto “Conoscere Bianciardi”, che ha visto la realizzazione di un ciclo di incontri curati da studiosi di varia provenienza e incentrati sulla figura del grande scrittore grossetano di cui nel 2022 si è celebrato il centenario. L’anno in corso, in cui cadono i cento anni dalla nascita di Italo Calvino, costituisce un’opportunità ideale per rafforzare questa collaborazione rivelatasi così efficace e trasformare un episodio isolato in una vera e propria pratica consolidata, tanto positiva nell’offerta culturale quanto nel metodo adottato, quello della condivisione e dello scambio di competenze.

Il convegno

Mentre il convegno “Scrittori e lavoro culturale dagli anni Cinquanta a oggi. I casi di Bianciardi e di Calvino” si terrà sabato 11 novembre al Polo universitario grossetano, in via Ginori 43, dalle 10 alle 18. La giornata di studi rientra nelle iniziative del centenario della nascita di Bianciardi che si è celebrato nel 2022, ma che il Ministero, su richiesta della Fondazione Bianciardi, ha prorogato anche per quest’anno. Il focus è su Calvino e Bianciardi in relazione al mondo dell’editoria. Italo Calvino, nato a Cuba il 15 ottobre 1923, è tra i maggiori scrittori del Novecento e ha avuto un ruolo di spicco nell’editoria, all’Einaudi. Alcune delle sue opere nacquero proprio in Maremma, nella sua villa a Roccamare.