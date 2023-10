“Civitella in Rosa”: un giornata di iniziative in favore della lotta al cancro

Civitella Marittima (Grosseto). Sabato 14 ottobre, il borgo storico di Civitella Marittima si veste di rosa per la prima edizione di “Civitella in Rosa”, manifestazione che intende accendere l’attenzione sulla lotta contro il tumore al seno e sull’importanza di ricerca e prevenzione.

L’evento è promosso dal Gruppo Fratres di Civitella Marittima in collaborazione con Lilt – Lega italiana per la lotta contro i tumori sede di Grosseto, con il patrocinio del Comune di Civitella Paganico, ed è sostenuto da Pro Loco Civitella Marittima, Confraternita di Misericordia di Civitella Marittima, Unione Sportiva Civitella, Asbuc di Civitella Marittima, gruppo comunale Aido di Civitella Paganico, Canguasti Teatro.

“E’ nostra intenzione far crescere ‘Civitella in Rosa’ ad ogni edizione e farlo diventare un appuntamento fisso per il nostro territorio – spiega Catia Gentili, presidente del Gruppo Fratres di Civitella Marittima e promotrice dell’iniziativa –. Una giornata di sensibilizzazione alla malattia, ma anche di sostegno a chi, ogni giorno, lotta per recuperare la propria salute. Per questo motivo ci siamo impegnati a coinvolgere il Comune di Civitella Paganico, che ha dato il patrocinio all’evento, e tutte le associazioni civitelline, che hanno risposto alla chiamata con entusiasmo assieme alle realtà artistiche del territorio e sopratutto abbiamo coinvolto le persone di Civitella Marittima, che hanno contribuito a realizzare oggetti artigianali di lana e altri filati per il mercatino di beneficenza che sarà esposto nelle vie del paese e raccoglierà fondi per la Lilt – Lega italiana per la lotta contro i tumori”.

Le associazioni civitelline e le realtà artistiche del territorio hanno contribuito a rendere “Civitella in Rosa 2023” una manifestazione di solidarietà e cultura sotto il segno della lotta al tumore al seno.

Il programma

Sabato 14 ottobre gli eventi inizieranno in piazza Solferino, alle 14.30, con la conferenza che avrà relatori Renzo Giannoni, direttore della sede Lilt di Grosseto, e il professor Andrea Di Massa sull’importanza della prevenzione nell’ambito della malattia oncologica, modererà la giornalista Lina Senserini; alle 15.30 la manifestazione proseguirà con “Ci vediamo domani”, reading sei pettacolo di CanguastiTeatro dedicato al coraggio e alle speranze di chi ogni giorno lotta contro la malattia, per la regia di Felice Panico, e che vedrà coinvolti gli allievi attori che partecipano al laboratorio intensivo di lettura scenica realizzato a Civitella Marittima da CanguastiTeatroLab; alle 17.30 scenderà in piazza la tradizione con il gruppo dei giovani Rullanti dell’Ardenghesca, in un’esibizione percussionistica, e a seguire i famosi Cantori del Maggio civitellino che porteranno in scena le storiche melodie a cappella che tanto hanno reso celebre questo canto in tutta la Toscana: alle 18.30 sarà tempo dell’aperitivo offerto dalle associazioni con la degustazione di sapori tipici del territorio; alle 20.30, nella chiesa di Santa Maria in Montibus, la chiusura della manifestazione è affidata al Coro dei Concordi di Roccastrada, diretto dal maestro Stefano Pioli, in un concerto che ripercorrerà le colonne sonore che hanno fatto grande la storia del cinema italiano e internazionale. Tutti gli eventi sono ad ingresso libero.

Le vie del centro storico di Civitella Marittima saranno colorate dal mercatino artigianale di lana e filati realizzato nei mesi scorsi dalle donne civitelline. Il ricavato delle vendite sarà interamente devoluto in beneficenza alla Lilt – Lega italiana lotta ai tumori, sede di Grosseto.