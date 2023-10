“Finestre. Taccuino 1935 -2022”: David La Mantia presenta il suo libro

Grosseto. Torna l’appuntamento con l’aperitivo letterario al Polo culturale Le Clarisse di Fondazione Grosseto Cultura. Giovedì 12 ottobre, alle 18.30, Fulvia Perillo presenta il libro “Finestre. Taccuino 1935 -2022″ di Davide La Mantia, scrittore, poeta, insegnante e operatore culturale. Le letture sono affidate a Laura Ormezzano.

Partecipare all’aperitivo letterario costa 5 euro (3 euro per i soci di Fondazione Grosseto Cultura): il ticket comprende una degustazione dei vini della Fattoria San Felo e l’ingresso alle mostre in esposizione al museo, tra cui “Giosetta Fioroni e la collezione Caponi”, nel Museo Luzzetti. Inoltre, il biglietto dà diritto di accesso al museo anche in un altro giorno a scelta dell’utente. È consigliata la prenotazione, scrivendo a prenotazioni.clarisse@gmail.com o chiamando il numero 0564.488066. La rassegna è organizzata dal Polo culturale Le Clarisse di Fondazione Grosseto Cultura in collaborazione con l’associazione Letteratura e dintorni, nell’ambito del progetto Grosseto Città che legge.

«Quali vicende hanno segnato davvero il nostro cammino? Quale scrittura è adeguata per renderle presenti all’esperienza dei nostri tempi? – raccontano gli organizzatori – “Finestre. Taccuino 1935-2022” racconta, aprendo squarci su false verità, vite non esemplari, storie di gatti malati, di cimiteri, di villeggiature negate, di destini scelti e segnati. Una folla di persone e gesti lievi nel calderone del dolore. Un dolore multi-generazionale, che, come un mutuo in Giappone, non si estingue mai. Per raccontare tali ferite, La Mantia sceglie la via del lampo, del pezzo breve e scarnificato, parcellizzando gli aggettivi, gemellando la prosa lirica di un Boine con la crudeltà e l’immaginazione feroce di un Tozzi o di un Bianciardi. Perché ci sono storie che vanno raccontate, anche contro il desiderio dell’autore, contro il suo interesse, anche per dar voce a chi non l’ha mai avuta. Così è normale, parte del gioco, che “Finestre” apra spazi e tempi nella macro storia, analizzi la realtà del ricordo, la modifichi, la neghi, la sbugiardi, mostrandone limiti ed inganni. Come un maglione indossato a rovescio».