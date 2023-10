“Quadri di Miniera”: al via la mostra fotografica nel palazzo della Provincia

Grosseto. Valerio Radi espone nel palazzo della Provincia di Grosseto: giovedì 12 ottobre, alle 12, si terrà l’inaugurazione della mostra fotografica “Quadri di Miniera”, che rimarrà visitabile a Grosseto, a Palazzo Aldobrandeschi, in piazza Dante Alighieri, fino a 31 dicembre. Durante l’inaugurazione sarà presentato anche il libro fotografico “Quadri di Miniera”, edito dalla casa editrice Innocenti Editore di Grosseto e grazie alla quale il libro è stato presente nel 2022 e 2023 al Salone del libro di Torino.

La mostra

Le bellissime fotografie esposte da Valerio Radi con il progetto espositivo “Quadri di Miniera” sono il risultato di un’attenta ricostruzione storica dell’autore: sono state realizzate utilizzando comparse in abiti d’epoca che hanno simulato il lavoro nelle miniere. Una ricostruzione suggestiva di scene di vita quotidiana. Il progetto ha coinvolto le associazioni e il personale del Parco nazionale delle Colline Metallifere Grossetano, che si sono prestate a questa rievocazione delle vicende minerarie del ‘900, ambientate in luoghi autentici.

“Questa mostra è imperdibile per chiunque desideri immergersi nel ricco passato minerario che rappresenta una parte essenziale dell’identità della nostra provincia – afferma Francesco Limatola, presidente della Provincia di Grosseto -. Le opere di Radi catturano con maestria le storie e le emozioni del lavoro in miniera, che per generazioni ha sostenuto l’economia locale dando vita, nell’area delle Colline Metallifere, a comunità intere dedite all’industria mineraria. Contemporaneamente alla mostra ‘Quadri di Miniera’ il Palazzo della Provincia ospita l’esposizione inaugurata per i 120 anni del Palazzo della Provincia, anch’essa visitabile fino al 31 dicembre. Può essere quindi l’occasione per fare entrambe le esperienze.”

Gli orari

Orari: la mostra sarà visitabile dal lunedì al venerdì, tutti i giorni, con orario dalle 9.30 alle 11.30 e dalle 14.30 alle 16.30, mentre sarà chiusa il sabato e la domenica. Sarà possibile richiedere anche la visita guidata dall’autore su prenotazione telefonando al 339.38239557 oppure inviando una mail a valerio.radi@gmail.com.

Valerio Radi

Valerio Radi è nato a Massa Marittima il 4 gennaio 1956, ma all’età di 5 anni ,per esigenze di lavoro del padre, si trasferisce a Follonica, dove rimane fino al 1980, per diventare poi residente del comune di Scarlino, dove vive e lavora tutt’oggi. Fin da piccolo nutre la passione per fotografia. Grazie al nonno materno, nel 1980 riesce a regalarsi la prima reflex e con i primi insegnamenti del grande fotografo follonichese Fabio Boni, detto “BiBi”, inizia la sua avventura fotografica. Le prime fotografie vengono scattate alla moglie e a tutto quello che lo circonda. Nel luglio 2014 realizza la sua prima mostra a Suvereto, nel Museo della bambol,a dal titolo “Borghi di Maremma”, curata da Mauro Pantani, presidente dell’associazione culturale Athena Spazio Arte.

Ad agosto 2016 espone a Piombino, a Palazzo Appiani ,una personale “Per le strade d’Italia” con immagini dei luoghi italiani visitati. La stessa mostra sarà ripetuta a dicembre 2016 a Follonica all’ex Casello idraulico. Nel 2018 prende vita un progetto fotografico nato da una passeggiata lungo la spiaggia di Marina di Alberese e ad ottobre 2018, grazie all’interessamento del gallerista Gianpaolo Bonesini, porta nella galleria Spazio Grafico di Massa Marittima la personale “La natura diventa arte”. Nel 2019 nasce il progetto fotografico “La Maremma si racconta”, dove sono stati ricreati, con la complicità di comparse, ambienti e stili di vita degli anni ’50-’60 nelle campagne di Maremma dando vita ad una nuova mostra a Massa Marittima.

Nel 2020 Valerio Radi inizia a lavorare sul progetto legato alla vita dei minatori del comprensorio delle Colline Metallifere e, dopo un impegno durato circa un anno e mezzo, nasce il progetto “Quadri di Miniera”, la cui mostra fotografica è stata inaugurata per la prima volta nella sede del Parco nazionale delle Colline Metallifere di Gavorrano il 4 dicembre 2021.