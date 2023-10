Torna “Scriabin Concert Series”: il Degas piano duo in concerto nella chiesa dei Bigi

Grosseto. La rassegna “Scriabin Concert Series”, organizzata dall’associazione musicale Scriabin, presieduta da Antonio Di Cristofano, con il Polo culturale Le Clarisse di Fondazione Grosseto Cultura, torna ad animare la chiesa dei Bigi.

Il primo appuntamento è sabato 7 ottobre alle 18, con il piano recital del Degas piano duo con Diego Benocci e Gala Chistiakova, che suoneranno brani di Ciaikovsky e Rachmaninoff. L’ingresso è 10 euro (ridotto 8 euro per i soci di Fondazione Grosseto Cultura e dell’Orchestra sinfonica Città di Grosseto e ridotto speciale a 5 euro per gli alunni dell’Istituto musicale comunale “Palmiero Giannetti”) e comprende la visita al Museo Luzzetti. Per informazioni e prenotazioni è possibile chiamare il numero 333.5372994. In occasione del concerto sarà possibile rinnovare o sottoscrivere la Grosseto Card, la tessera socio di Fondazione Grosseto Cultura.

«Torniamo a suonare nella splendida cornice della Chiesa dei Bigi dopo la pausa estiva – dichiara il maestro Antonio Di Cristofano –: questa rassegna, molto apprezzata dal pubblico, mette in sinergia la musica con l’arte in un connubio perfetto. Invito tutti a partecipare».

Il Degas piano duo

Il duo pianistico a 4 mani Gala Chistiakova (Mosca\Russia) e Diego Benocci (Grosseto\Italia) si è formato nel 2014 a Imola. Il duo ha un vasto repertorio e ha tenuto numerosi concerti in Europa ed Asia riscuotendo ovunque grande successo di pubblico e di critica. Hanno collaborato come duo con orchestre sinfoniche e da Camera e recentemente si sono esibiti al Conservatorio Tchaikovsky di Mosca, alla Weston Recital Hall di Oxford, al Madeira Piano Fest in Portogallo ein un concerto straordinario per Armani a Londra. Il loro primo cd con musiche di Tchaikovsky è stato pubblicato nel 2021 dall’etichetta italiana OnClassical.

Gala Chistiakova, vincitrice più di 30 concorsi internazionali, è nata nel 1987 a Mosca in una famiglia di musicisti e ha iniziato lo studio del pianoforte sotto la guida della madre Liubov Chistiakova e della professoressa Helena Khoven, all’età di tre anni. Nel 2005 si è diplomata alla Scuola centrale di musica del Conservatorio “Tchaikovsky” con il professor Anatoly Ryabov. Nel 2014 ha concluso gli studi al Conservatorio di Mosca nella classe del professor Voskresensky. Dal 2013 vive in Italia ed è responsabile dei rapporti con l’estero per il festival musicale internazionale “Recondite Armonie”, che si svolge durante la stagione primaverile nella città di Grosseto.

Diego Benocci (Grosseto, 1992) ha iniziato gli studi musicali all’Istituto musicale “Palmiero Giannetti” della sua città con il maestro Giuliano Schian,o sotto la cui guida si è diplomato nell’anno accademico 2010/2011 con il massimo dei voti al Conservatorio “Frescobaldi” di Ferrara. Nel 2017 ha conseguito la laurea di secondo livello in pianoforte con il massimo dei voti e la lode al Conservatorio “Cherubini” di Firenze e ha ottenuto il diploma all’Accademia pianistica internazionale “Incontri col maestro” di Imola. Svolge attività concertistica in Europa e Asia e partecipa a manifestazioni come solista, in formazioni cameristiche e con orchestra per importanti manifestazioni. Dal 2014 suona regolarmente in duo con la pianista russa Gala Chistiakova, con la quale ha un vasto repertorio a quattro mani e due pianoforti. È direttore artistico del festival musicale internazionale “Recondite armonie”, dell’omonimo concorso pianistico internazionale e del progetto di scambio culturale “Giovani musicisti del mondo”.