“Artisti al centro”: all’Aurelia Antica arrivano i disegnatori e gli scrittori di fumetti

Grosseto. Un altro evento da non perdere all’Aurelia Antica Shopping Center di Grosseto.

Sabato 7 ottobre, dalle 10 alle 18, torna a grande richiesta l’iniziativa dedicata all’arte delle illustrazioni in collaborazione con l’associazione “Fumetti e dintorni”. La galleria del centro commerciale ospiterà artisti di fama nazionale che, oltre ad esporre i loro lavori, si cimenteranno nel disegno e racconteranno le loro esperienze. E non solo: questa volta saranno presenti anche alcuni scrittori. «Con noi – dicono dalla direzione dell’Aurelia Antica – ci saranno: Davide Bigotti, in arte Bigo, l’illustratore di Lucca già nostro ospite nei mesi scorsi, e i suoi colleghi Mattia Caroppo di Firenze, Lorenzo Garassi di Massa, la grossetana Barbara Zappala e gli scrittori Massimo Tagino e Marina Cappelli. I professionisti saranno a disposizione di tutti coloro che vorranno vederli all’opera o conoscere le loro esperienze».

Un incontro con gli autori per tutti gli amanti del fumetto e non solo: sarà possibile anche richiedere dei disegni su commissione.

Nella foto: Davide Bigotti – Bigo