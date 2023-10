La grande opera lirica torna al Teatro Moderno: gli spettacoli in programma

Grosseto. Dopo anni d’attesa, tornano gli spettacoli di opera lirica al Teatro Moderno di Grosseto.

Due appuntamenti imperdibili: ad aprire la rassegna musicale sarà La Traviata di Giuseppe Verdi, in programma giovedì 7 dicembre, alla quale farà seguito Madama Butterfly di Giacomo Puccini che, venerdì 8 marzo 2024, accoglierà il grande pubblico cittadino. Si tratta di due capolavori del melodramma italiano dal grande richiamo internazionale: successi senza tempo entrati nella memoria collettiva.

“Dopo tanti anni la grande opera lirica torna al Teatro Moderno – sottolinea l’assessore alla cultura, Luca Agresti -. Ringrazio il maestro Antonio Di Cristofano, Federica Mundula, coordinatrice del Teatro Moderno, e Alberto Paolini, direttore di Sistema. Con tutti loro è nata una sinergia sempre più stretta ed avvincente. Il Comune ha riformulato con Sistema il contratto di utilizzo del Moderno e la programmazione degli eventi è diventata sempre più corposa. A Grosseto c’è un pubblico molto attento all’opera e abbiamo deciso di proporre spettacoli importanti”.

“L’opera lirica torna al Teatro Moderno grazie alla comunione di intenti delle istituzioni cittadine – sottolinea Alberto Paolini, direttore di Sistema –. Adesso proponiamo due opere, ma in futuro vogliamo creare una vera e propria rassegna lirica. Per la prima volta Sistema si impegna dal punto di vista economico, vendendo i biglietti degli spettacoli in modo da coprire i costi organizzativi. E’ un grande sforzo, perchè vogliamo differenziare l’offerta culturale per intercettare differenti fette di pubblico. La cultura deve diventare il volano dell’economia grossetana. Ci tengo a sottolineare che le protagoniste di entrambe le opere sono donne”.

“L’opera a Grosseto ha avuto dieci anni di storia, dal 2000 al 2009, poi sono finite le risorse – aggiunge Antonio Di Cristofano, presidente dell’Orchestra sinfonica Città di Grosseto -. Riannodiamo il filo con questo genere di spettacoli dopo 14 anni con due opere di grande spessore. Noi ci aspettiamo il Teatro Moderno pieno. Sul palco, ci saranno anche la corale Puccini, l’Orchestra sinfonica di Grosseto e gli studenti del Liceo musicale e del Liceo coreutico del Polo Bianciardi”.

I biglietti

A partire da martedì 10 ottobre sarà possibile acquistare i biglietti sul sito comunegrosseto.ticka.it oppure direttamente al Teatro Moderno, in via Tripoli 33, dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12.

Per maggiori informazione è possibile contattare i seguenti numeri: 0564.22429 o 333.5372994.