“Anatomia percettiva”: tre incontri sui linguaggi del corpo

Grosseto. L’ultimo atto del programma di Dune – Arti Paesaggi Utopie, prima della mostra invernale al Polo museale Le Clarisse, è dedicato all'”Anatomia percettiva”, tre incontri di laboratorio per una esplorazione nuova tra l’arte della danza e la scienza dell’osteopatia, due punti di vista diversi sui linguaggi e sui sintomi del corpo che confluiscono nell’esperienza unica di Giulia Mureddu (nella foto), ideatrice e conduttrice dell’esperienza.

Giulia Mureddu infatti è una importante danzatrice, formatasi in Olanda e attiva in solo e con diverse formazioni; dal 2012 è l’assistente di Virgilio Sieni per i progetti dell’Accademia sull’arte del gesto: coreografie di popolo con cittadini comuni, di tutte le età, a partire da semplici gesti primari del quotidiano. Un’esperienza che ha fatto il giro del mondo e che si è potuta sperimentare anche a Grosseto nell’autunno del 2022 con “Agorà Boxe”, dove il tema erano i linguaggi della boxe. In seguito si è dedicata allo studio dell’Osteopatia, aggiungendo alla consapevolezza propria della danza quella delle articolazioni e dello studio delle posture e dei sintomi propria dell’osteopatia e di un approccio curativo.

Il programma

Per la prima volta la Mureddu esporrà queste sue conoscenze, attraverso una serie di esercizi e di dimostrazioni pratiche, nei tre pomeriggi di “Anatomia percettiva”: da giovedì 5 a sabato 7 ottobre, dalle 16 alle 19.30, all’ex cinema Onc di Alberese; sono previsti interventi anche nella natura del Parco, nell’area chiamata faunistica, dietro al centro visite. Domenica 8 ottobre, alle 10.30, è prevista una dimostrazione pubblica aperta.

La pratica si sofferma su un uso dettagliato, conscio e inconscio, degli arti, del peso, della pelle e delle strutture corporee più profonde, sviluppando metodi che vedono l’organismo umano come un’unità strutturata di diversi sistemi interconnessi, in cui le componenti psichiche e biologiche si condizionano reciprocamente e dialogano con l’ambiente esterno. Attraverso l’attenzione verso gesti primari i partecipanti saranno accompagnati al movimento utilizzando il proprio corpo come strumento di conoscenza di se stessi, dell’altro e dell’ambiente.

Un’occasione unica per tutti, per la capacità di analizzare se stessi e le proprie potenzialità creative in modo nuovo, e utilissima per artisti, performer e per chiunque si occupi di cura del corpo e di studio del comportamento umano a fini curativi.

Dune è un progetto di Accademia Mutamenti e del Parco regionale della Maremma, ideato e diretto da Giorgio Zorcù, con la collaborazione e la consulenza di Clan e cooperativa Silva. Con il contributo di Comune di Grosseto, Regione Toscana, Ministero della Cultura e Fondazione Cassa di Risparmio Firenze, e la collaborazione di Fondazione Grosseto Cultura, Pro Loco Alborensis e Pro Loco Marina di Grosseto e Principina a Mare.

Informazioni: cell. 388.5850722 (anche whatsApp)

E-mail info@accademiamutamenti.it