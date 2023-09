“Riposare nella vastità”: passeggiata poetica di teatro intimo nel Parco della Maremma

Grosseto. Nei giorni 29, 30 settembre e 1 ottobre l’ampia prateria selvaggia di Piana delle Caprarecce, nel cuore del Parco della Maremma, tra le falesie calcaree e la pineta, ospita “Riposare nella vastità – Passeggiata poetica di teatro intimo”.

Venerdì 29 settembre, alle 17, con repliche il 30 settembre alle 8.30, 12.30, 17, e il primo ottobre alle 8.30 e alle 12.30

È il nuovo appuntamento dell’articolata edizione 2023 di “Dune – Arti Paesaggi Utopie”, che sta riscuotendo un grande successo per la partecipazione di un pubblico attento alle proposte artistiche e alle meraviglie del Parco e per la creatività che abita il paesaggio con intensità e coinvolgimento.

Lo spettacolo

“Riposare nella vastità” è un progetto di Arcadia Ars In, gruppo fiorentino diretto da Patrizia Menichelli e Angela Trentanovi, artiste esperte di linguaggi e poetiche sensoriali e per il loro messaggio sull’abitare poeticamente il mondo, che per questa nuova creazione hanno radunato intorno a sé altre sei artiste ed assistenti, tra cui alcune grossetane: Anna Balducci, Laura Bambi, Francesca Bizzarri, Claudia Guarducci, Maria Cristina Lisi, Francesca Lurci.

Il lavoro di ricerca che guiderà la residenza artistica esplora i cinque elementi della natura intesi come vie privilegiate di ascolto e ispirazione, dentro e fuori di noi. Come danzano e riposano questi elementi nella vastità del paesaggio? Gli artisti sono “guide” che accompagnano i visitatori integrando i linguaggi del teatro intimo, della poesia e della danza per un contatto vivo e partecipe con il paesaggio, invitando a recuperare uno sguardo vivace e curioso verso gli spazi, in questo caso il mondo fatto di ampiezza e natura incontaminata del Parco Regionale della Maremma.

Il gruppo Arcadia Ars In è erede della lezione del regista colombiano Enrique Vargas e dei suoi percorsi sensoriali, che per la prima volta in Italia sono stati prodotti e presentati da Giorgio Zorcù al Castello Aldobrandesco di Arcidosso, in due memorabili edizioni del laboratorio internazionale “Toscana delle Culture” nel 1995 e 1996, e che negli ultimi anni hanno trovato casa al centro culturale Il Funaro di Pistoia.

La passeggiata poetica ha la durata di circa due ore, compreso il cammino per arrivare, ed è previsto un massimo di 18 persone alla volta.

Nelle repliche delle ore 12.30 è richiesto di portare il proprio cibo, il pasto sarà consumato lungo il percorso. Ai partecipanti saranno offerti una tazza di caffè caldo all’appuntamento del mattino e un bicchiere di vino a mezzogiorno e al pomeriggio.

“Dune” è un progetto di Accademia Mutamenti e del Parco regionale della Maremma, ideato e diretto da Giorgio Zorcù, con la collaborazione e la consulenza di Clan e cooperativa Silva. Con il contributo di Comune di Grosseto, Regione Toscana, Ministero della Cultura e Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze, e la collaborazione di Fondazione Grosseto Cultura, Pro Loco Alborensis e Pro Loco Marina di Grosseto e Principina a Mare.

Biglietti: posto unico 10,00 euro

Acquisto in prevendita sul sito www.dune-utopie.it – circuito Ciaotickets (1,00 euro diritto di prevendita)

Informazioni: cell. 388.5850722 (anche WhatsApp), e-mail info@accademiamutamenti.it