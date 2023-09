“Momenti di trascurabile (in)felicità”: Pif e Francesco Piccolo in scena al Moderno

Grosseto. La Patagonia Pictures è lieta di annunciare lo spettacolo “Momenti di trascurabile (in)felicità”, che vedrà sul palcoscenico del Teatro Moderno di Grosseto i grandi Francesco Piccolo e Pif.

Il comune toscano ospiterà i due artisti in un’unica ed imperdibile serata: sabato 6 aprile 2024, alle 21.00.

Gli artisti

Francesco Piccolo ha scritto libri di grande successo, come “Momenti di trascurabile felicità” (2010) – il cui adattamento cinematografico è stato diretto da Daniele Luchetti nel 2019 – “Momenti di trascurabile infelicità” (2015) e “Il desiderio di essere come tutti” (2013), con il quale ha vinto il Premio Strega nel 2014.

Pif è un affermato regista contemporaneo grazie a film come “La mafia uccide solo d’estate” (2013) e “E noi come stronzi rimanemmo a guardare” (2021).

Francesco Piccolo ha collaborato a diverse sceneggiature di Nanni Moretti – tra cui “Il Caimano” (2006) e “Habemus Papam” (2011) – e di Paolo Virzì, tra cui “La prima cosa bella” (2010) e “Il capitale umano” (2013).

Pif è stato inviato de Le Iene, ha realizzato e conduce “Il Testimone” ed è, insieme a Michele Astori, la voce radiofonica de “I sopravvissuti”, il programma di Radio Capital.

Due grandi professionisti che, insieme, mettono in scena uno spettacolo da non perdere.

Con “Momenti di trascurabile (in)felicità”, Francesco Piccolo e Pif si incontrano sul palco; da tale incontro nasce un racconto sulla bellezza della vita di tutti i giorni – spesso data per scontata – e su dettagli, abitudini e momenti quotidiani che facilmente trascuriamo.

Per non perdere Francesco Piccolo e Pif al Teatro Moderno di Grosseto, l’appuntamento da segnare sul calendario è per sabato 6 aprile 2024 alle 21.00.

I due artisti, inoltre, saranno lieti di incontrare il pubblico della città di Grosseto prima dello spettacolo, alle 18, al Teatro Moderno.

E’ possibile acquistare i biglietti entro il 31 ottobre per non perdere la promo “Primo settore”.

E’ possibile acquistare i biglietti su Ciaotickets.com: https://www.ciaotickets.com/el/biglietti/pif-momenti-di-trascurabile-infelicita-grosseto