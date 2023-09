“La musica degli uccelli”: il canto dei volatili e il suono del pianoforte al Parco della Maremma

Grosseto. Un evento unico nel suo genere è quello che verrà proposto sabato 30 settembre dal Parco della Maremma, nella cornice del Granaio lorenese: “La musica degli uccelli: dialoghi musicali tra un ornitologo ed un pianista“.

Alle 17.30 Francesco Pezzo, ornitologo e ricercatore dell’Ispra, e Francesco Iannitti, pianista e compositore, ci accompagneranno in un viaggio tra scienza e musica nel quale le diverse componenti del canto degli uccelli, analizzate sotto il profilo scientifico, saranno ricomposte in musica ed eseguite al pianoforte.

In natura, infatti, il canto degli uccelli è uno tra i suoni più arcaici e complessi, così, attraverso lo studio della sonorità, sarà possibile comprenderne i significati più autentici, in questa commistione di ornitologia e musica in cui si alterneranno brani ed improvvisazioni musicali.

L’evento, patrocinato da Ente Terre regionali toscane ed organizzato da Parco della Maremma in collaborazione con Musica & Vita APS è su prenotazione obbligatoria, contattando il centro visite ai numeri 0564.393238 o 0564.407098 o scrivendo a booking@parco-maremma.it.

Il costo del biglietto è di 15 euro.

Foto di Cesare Brachetti