“Giovani in Musica”: Pierpaolo Buggiani in concerto al Polo Bianciardi

Grosseto. Continuano gli appuntamenti di “Giovani in Musica”, gli eventi promossi da Agimus per celebrare i giovani talenti musicali. Il prossimo concerto avrà luogo giovedì 28 settembre, alle 18, con un ritorno nell’auditorium del Polo Bianciardi a Grosseto, luogo che per molti dei giovani musicisti è come casa.

In questa emozionante serata, il giovane talento Pierpaolo Buggiani, pianista di soli 17 anni e premio speciale Agimus del terzo concorso pianistico internazionale “Recondite armonie”, nel 2022, si esibirà di fronte a un pubblico appassionato e attento.

Il programma

Questo evento è parte integrante del programma di Agimus. che si pone l’ambizioso obiettivo di valorizzare e promuovere il talento di giovani promesse musicali, musicisti under 30 provenienti dall’Italia e dalle altre nazioni europee. Il programma del concerto include esibizioni musicali di altissimo livello, offrendo al pubblico un’opportunità unica di immergersi nell’arte e nella bellezza della musica, passando dalle Sonate di Beethoven ai Preludi e le Ballate di Chopin. L’evento rappresenta un’opportunità unica per questi giovani musicisti, offrendo loro uno spazio di espressione e confronto per crescere professionalmente. L’iniziativa non solo li incoraggia a sviluppare la propria passione musicale, ma mira anche a favorire il passaggio dalla musica come passione a una possibile professione.

Il programma di Agimus. crea un ponte tra il percorso accademico e quello professionale, offrendo ai giovani artisti una preziosa occasione di confrontarsi con sé stessi e con il proprio futuro. Gli spazi espressivi offerti da questo progetto sono ineguagliabili e contribuiscono a delineare il futuro professionale di queste giovani promesse della musica.

Una serata per tutti gli appassionati di musica e per coloro che desiderano sostenere il talento degli artisti.

Per informazioni: tel. 339.7960148 | e-mail agimus.grosseto@agimus.it | sito www.agimusgrosseto.it.