Notte visibile della cultura: migliaia di persone in centro per partecipare alla manifestazione

Grosseto. Migliaia di persone hanno animato il centro storico in occasione dell’undicesima edizione della Notte visibile. La manifestazione culturale, evento conclusivo della rassegna Città visibile promossa dal Polo culturale Le Clarisse di Fondazione Grosseto Cultura in co-organizzazione con il Comune di Grosseto, con la collaborazione dell’istituzione Le Mura e della Pro Loco di Grosseto e con il supporto della Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze, è stata un grandissimo successo.

La mostra

I musei cittadini sono stati “invasi” dai visitatori che hanno potuto apprezzare il patrimonio culturale della città di Grosseto, alcuni per la prima volta. La mostra “Gli anni Sessanta a Grosseto. La rivoluzione della modernità” al Polo culturale Le Clarisse ha siglato un vero e proprio record con 1.027 ingressi dalle 18 alle 24. E per chi non fosse riuscito ancora a vederla, l’esposizione, che si arricchisce delle foto dell’archivio BF esposte in via Vinzaglio nel corso della Notte visibile, resterà aperta fino a domenica primo ottobre (da giovedì a domenica, dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 20, ingresso 3 euro).

E poi gli eventi sparsi per il centro storico: dalla musica alle performance teatrali, dalle esposizioni agli spettacoli di luci, un’offerta incredibile che ha portato migliaia di persone nel cuore della città in un clima di festa e di condivisione.

«Vogliamo ringraziare tutti coloro che hanno reso possibile l’evento – dicharano il presidente di Fondazione Grosseto Cultura, Giovanni Tombari, e il direttore del Polo Le Clarisse, Mauro Papa –. La Notte della cultura è una manifestazione della città, la gran parte delle iniziative sono infatti organizzate dai cittadini: è un momento di incontro, di partecipazione, di festa. E sabato è stata proprio una grande festa con tantissime persone che hanno visitato le 34 postazioni culturali sparse per piazze, vicoli ed edifici storici. Il Passaporto dell’arte è andato a ruba ed è stato apprezzatissimo dai bambini che si sono divertiti ad andare nei tre musei cittadini per farsi timbrare il loro documento. Abbiamo visto tante persone vestite anni ’60 che hanno così partecipato al contest “I visibili anni ’60” organizzato con i commercianti di via Vinzaglio. Siamo veramente molto soddisfatti e ringraziamo ancora tutti coloro che hanno partecipato a questa grande festa della città di Grosseto».

Il Passaporto dell’arte e il contest

Per il gioco il Passaporto dell’arte e per il contest “I visibili anni ’60” la proclamazione dei vincitori è in programma giovedì 5 ottobre, alle 18, al Polo culturale Le Clarisse.