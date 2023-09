“La mamma delle bambole”: le bambole della “Sora Argia” in mostra al Museo archeologico

Scansano (Grosseto). Venerdì 22 settembre, alle 16, è stata inaugurata la mostra “La mamma delle bambole”, ossia le bambole della “Sora Argia”, come è sempre stata chiamata la signora Argia Galeazzi Santini (1902 – 1982).

“…La signora Argia era poi una sarta di grido. Da lei si trovavano gli ultimi figurini dei modelli, le stoffe più in voga. Da lei si servivano le signore della città….”, da un articolo del 13 dicembre 1981 di Renata Caprini Ginesi su “Confronto”, giornale della diocesi di Sovana – Pitigliano – Orbetello.

La figura di Argia è stata raccontata in vari libri di Luciana Bellini: “C’è una volta in Maremma”, in “Racconti raccontati”, in “Donne di Maremma”.

La mostra

“Questa mostra vuol far conoscere agli scansanesi più giovani, a chi Scansano l’ha scelto per vivere, una storia ‘piccola’ del territorio, ‘piccola’, ma che affonda le radici in un passato dal quale noi veniamo – dichiara il sindaco di Scansano, Maria Bice Ginesi –. Noi siamo quello che siamo grazie anche a tutti coloro che ci hanno preceduto, a coloro che abbiamo conosciuto, alle storie che ci hanno raccontato; è un modo di riscoprire la nostra cultura: conoscere il nostro passato ci dà la possibilità di poterci confrontare con chi ha un passato differente per sentirsi sempre più vicini tra generazioni, tra culture e crescere insieme. Ecco il perché di questa mostra”.

“Ringrazio tutti coloro che hanno contribuito alla sua realizzazione, ma un grazie particolare va alla signora Liana Santini, figlia di Argia, la giovanissima 92enne, e alla sua famiglia tutta – termina il sindaco –. La mostra sarà aperta con gli orari del Museo archeologico e della vite e del vino, vi aspettiamo”.