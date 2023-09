Torna “Molino Factory”: arte e creatività sbarcano sulle Mura medicee

Grosseto. “È con grande entusiasmo che annunciamo il ritorno di ‘Molino Factory’, l’evento speciale creato da Clan, dedicato all’arte, all’artigianato e alla creatività, che illuminerà le serate del centro culturale Molino Hub dal 22 al 24 settembre”.

A dichiararlo è il Collettivo libero anti noia di Grosseto.

L’evento si svolgerà venerdì 22 e sabato 23 settembre, dalle 17 alle 23, e domenica 24 settembre, dalle 16 alle 20. Durante questi giorni, il bastione del Cinghialino (via del Molino a Vento 17) si trasformerà in palcoscenico di un’incredibile esposizione artistica e di una festa per gli amanti dell’arte e della creatività.

“Molino Factory” è un evento aperto a tutti, impegnato nella promozione dell’arte, dell’artigianato, dei libri e della creatività nella comunità di Grosseto. “Molino Factory” è “tutto quello che ti passa per la mente“. Questa terza edizione promette di stupire ancora una volta con una selezione di stand artistici, una mostra d’arte collettiva nella galleria e, alle 19, una presentazione e una degustazione di vini con eccellenti aziende agricole del territorio.

Gli orari dell’evento

Ecco gli orari della manifestazione:

venerdì e sabato, dalle 17 alle 23;

domenica, dalle 16 alle 20.

Il programma

Ecco il programma degli eventi:

venerdì 22 settembre : ore 19 degustazione con l’azienda Montioli di Francesco Sonno; ore 21.30 performance musicale con Blacksheep Sound Selector;

: sabato 23 settembre : ore 19 degustazione con l’azienda vitivinicola biodinamica Sequerciani;

: domenica 24 settembre : ore 19, degustazione di vino con il Consorzio Morellino di Scansano.

:

“Come di consueto, durante gli eventi organizzati da Molino Hub, sarà accessibile lo spazio di Libriliberi all’ingresso del nostro spazio. Avrai l’opportunità di scegliere e portarti via gratuitamente un volume a tua scelta, che potrai regalare a una persona cara o lasciare a disposizione di qualche sconosciuto su una panchina o un muretto, donando la libertà di scoprire nuove storie – continua ancora l’associazione Clan -. ‘Molino Factory’ è un’occasione unica per immergersi nell’arte, nell’artigianato e nella creatività, mentre ci si gode l’atmosfera vibrante della città. Per ulteriori informazioni e aggiornamenti è possibile visitare la pagina Facebook e Instagram di Molino Hub e Collettivoclan oppure scrivere a info@collettivoclan.it”.