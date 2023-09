Tradizione e convivenza con l’Ombrone: se ne parla in una conferenza all’Archivio di Stato

Grosseto. L’Ombrone, il fiume “cittadino”, amato e temuto, elemento naturale che tanto ha contribuito nella formazione del territorio grossetano e ancora oggi, vivo, trasforma il paesaggio, sarà al centro della conferenza all’Archivio di Stato di Grosseto, sabato 23 settembre, in occasione delle Giornate europee del patrimonio, alle 16.

L’appuntamento, patrocinato dall’Ente Parco regionale della Maremma e organizzato in collaborazione con l’associazione Alcedo e con Mediateca digitale per la Maremma, sarà l’occasione per parlare di evidenze, non solo di tipo archivistico, che testimoniano i molti modi di “vivere” il fiume e di convivere con esso. Attraverso l’analisi delle tracce storiche, naturali, e umane si cercherà di conoscere meglio questo indiscusso protagonista della storia e della morfologia della pianura grossetana.

Durante l’evento saranno proiettati alcuni filmati selezionati da Alcedo e Mediateca digitale per la Maremma, inoltre sarà possibile visionare alcuni degli originali delle mappe e dei documenti trattati in conferenza.

Il programma

Ecco il programma dell’evento e gli interventi:

Saluti e introduzione di Simone Rusci, presidente del Parco regionale della Maremma;

e introduzione di Simone Rusci, presidente del Parco regionale della Maremma; “Ombrone… corridoio ecologico”, di Giuseppe Anselmi;

“Ombrone… alcuni manufatti realizzati agli inizi del XX secolo”, di Giovanna Casali;

“Ombrone… tra le acque del fiume e le sue sponde”, di Mario Carri;

“Memorie dall’Ombrone, video d’epoca e di repertorio come appunti per un nuovo film”, a cura di Francesco Ciarapica per Mediateca digitale della Maremma.

Patrocini e collaborazioni

L’evento è realizzato in collaborazione con l’Ente Parco regionale della Maremma, Alcedo e Mediateca digitale per la Maremma

Ingresso e prenotazioni

L’accesso è libero e gratuito fino ad esaurimento dei posti disponibili. Per informazioni telefonare al numero 0564 24576 o scrivere all’indirizzo e-mail as-gr@cultura.gov.it.

Referente: Eloisa Azzaro (direttrice dell’Archivio di Stato di Grosseto); e-mail eloisa.azzaro@cultura.gov.it – tel. 0564.24576.