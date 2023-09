Musica, giochi per bambini e buon cibo: torna la sagra della salsiccia

Pari (Grosseto). Come ogni anno, nell’ultimo fine settimana di settembre, dal 22 al 24, torna il consueto appuntamento con la Sagra della salsiccia di Pari, giunta ormai alla 56esima edizione.

La sagra è organizzata dal 1966 dall’associazione Sette Colli, che cerca di portare avanti le tradizioni tramandate di generazione in generazione. Tutto il paese si mobilita per organizzare un evento che richiama molti appassionati sia per l’ottima cucina, che per l’intrattenimento per le vie e nelle piazze del borgo.

Il programma

Quest’anno, per la prima volta, i festeggiamenti inizieranno da venerdì sera, con un menù speciale: oltre ad alcuni piatti tipici, ci saranno la “trippa alla parigiana” e la polenta fritta.

Il sabato e la domenica, a pranzo e a cena, si potranno invece gustare i classici piatti della cucina parigiana: la polenta alla boscaiola, la grigliata alla parigiana, i fegatelli, la salsiccia con i fagioli all’uccelletta, la zuppa di funghi e molto altro. Sarà anche possibile acquistare i famosi ciaccini cotti nel forno a legna e i dolci preparati dalle donne di Pari.

La sera la festa continua con la musica dal vivo nelle due piazze del paese per ballare e divertirsi tutti insieme. Venerdì sera farà scatenare fino a tarda serata il dj Alessio Cappelli, mentre il sabato sera sarà il turno di Armos dj.

Nella serata di sabato ci sarà Enrico Collura, che con il suo piano bar farà ballare e cantare tutta la piazza.

Il sabato pomeriggio, nell’ambito di “Pari – Borgo della lettura”, network di cui il paese fa parte dal 2019, ci sarà la presentazione di “Autobiografia in versi di un uomo insicuro” e di “Versi alla rinfusa” di Roberto Boscarolo, durante la quale la lettura di alcune poesie sarà accompagnata dalla chitarra di Franco Gerlini.

La domenica pomeriggio il divertimento è assicurato sia per i grandi, con lo spettacolo musicale di Giacomo Rossetti, che per i più piccoli, con giochi di gruppo e baby dance. La festa continua la sera, con l’intrattenimento musicale di Alessandro Marcucci.

Per approfondimenti: https://www.facebook.com/AssociazioneSetteColliPari