Open day all’Istituto musicale comunale: aperte le iscrizioni, ecco i corsi a disposizione

Grosseto. Due giornate dedicate a chi ha intenzione di iscriversi all’Istituto musicale comunale “Palmiero Giannetti”.

Lunedì 18 e martedì 19 settembre, dalle 15 alle ore 19, nella sede dell’istituto – in via Bulgaria 21 a Grosseto – i docenti saranno a disposizione per fornire tutte le informazioni utili a chi vuole diventare un allievo della scuola di musica e orientare così alla scelta dello strumento più adatto a ciascuno.

Le iscrizioni

Le iscrizioni all’anno scolastico 2023/2024 restano aperte fino a martedì 26 settembre, in presenza (rivolgendosi alla segreteria, in via Bulgaria 21, ogni lunedì e mercoledì con orario dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18.30, il martedì con orario dalle 15 alle 18.30 e il giovedì e venerdì con orario dalle 9 alle 13; contatti: tel. 0564.453128; e-mail info@istitutomusicalegiannetti.it) oppure online sul sito www.istitutomusicalegiannetti.it.

I corsi

Il programma dell’Istituto musicale comunale “Palmiero Giannetti” prevede corsi pre-accademici (da 7 anni) e amatoriali (da 18 anni), e – oltre all’insegnamento degli strumenti tradizionali – corsi speciali in musicoterapia (senza limiti di età), propedeutica della musica (da 3 a 6 anni), canto corale (da 7 a 21 anni), dipartimento jazz e moderno (da 18 anni), fenomenologia della musica (senza limiti di età) e tanto altro ancora (sempre su www.istitutomusicalegiannetti.it l’offerta didattica completa e tutte le informazioni sui corsi e sui docenti).

Le quote

Le quote per gli allievi sono rimaste invariate. È previsto il pagamento della tassa di iscrizione, più il versamento delle quote relative per ogni corso (4 rate annuali, da versare a cadenza bimestrale anticipata): per propedeutica, musicoterapia, coro InCantus, laboratori e corsi collettivi, percorso amatoriale, pre-accademico base 1, pre-accademico base 2 e pre-accademico base 3, corsi del dipartimento jazz e moderno e le “lezioni a pacchetto” (sempre individuali, minimo 4 ore). Al momento dell’iscrizione dovranno essere versate la tassa di iscrizione più la quota di ottobre e novembre, con bonifico a favore di Fondazione Grosseto Cultura (Iban IT81T0885114302000000343468) oppure tramite Bancomat o carta di credito negli uffici di via Bulgaria.

La “Grosseto Card”

Tutti gli allievi dell’Istituto musicale comunale “Palmiero Giannetti” hanno diritto a una “Grosseto Card” (la tessera socio di Fondazione Grosseto Cultura, che offre vantaggi sugli eventi culturali e altre agevolazioni) e a uno sconto per assistere ai concerti della rassegna Scriabin Concert Series nella chiesa dei Bigi, al Polo culturale Le Clarisse: 6 appuntamenti tra ottobre e dicembre, il sabato alle 18 (il calendario ufficiale è in arrivo).