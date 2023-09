Performance, installazioni e visioni artistiche: il campus creativo “Dune” si apre al pubblico

Principina a Mare (Grosseto9. Per una settimana il Parco della Maremma, nell’area della Femminella, confinante con Principina a Mare, lungo un percorso di oltre un chilometro che parte dalla spiaggia e si inoltra all’interno del paesaggio maremmano, è stato invaso da 40 artisti, curatori, filmaker e ricercatori 3D, tecnici e guide ambientali per la quinta edizione del campus creativo di arte nella natura “Dune – Arti Paesaggi Utopie”, che si apre al pubblico per due giorni e due notti: sabato 16 e domenica 17 settembre, dalle 9 alle 23.

Il campus

Un’edizione speciale, quella di quest’anno, con un record di partecipazione: hanno lavorato fianco a fianco artisti invitati dal curatore, giovani talenti under 35 selezionati da una open call nazionale, gli staff di Accademia Mutamenti, Clan e cooperativa Silva, i fotografi e videomaker di Gomma & Colla e un folto gruppo di diplomati dell’Italia 3D Academy di Pisa, con cui si è avviata una sperimentazione biennale di restituzione delle opere e dell’ambiente naturale attraverso riprese 3D, visioni in realtà virtuale, mappatura digitale del Parco e monitor touch screen. Si è ampliata quindi la gamma delle discipline e delle competenze coinvolte, per sperimentare insieme nuove relazioni tra linguaggi artistici e paesaggio, nuovi modi di vivere e valorizzare l’ambiente e nuove forme in cui si possono restituire esperienza e paesaggio in differita, in maniera coinvolgente ed emozionante.

Per gli artisti è stato un tempo di creazione unico, ispirati e coinvolti dalla natura incontaminata della Maremma, in un grande gruppo che ha valorizzato e fatto crescere relazioni, rinnovato e cresciuto competenze, scambi tra saperi e generazioni diverse: un patrimonio che ognuno si porterà nel cuore al ritorno a casa e che per i molti grossetani che hanno partecipato, giovani e mono giovani, resta un bene raro e prezioso.

Per gli spettatori sarà un’esperienza immersiva e coinvolgente, un modo insolito e sorprendente di vivere la natura e il territorio nei suoi angoli più misteriosi e affascinanti; è il dono dell’atto simbolico dell’esperienza artistica: riscoprire con sorpresa ed emozione luoghi apparentemente usuali, a cui si aggiunge una nuova lettura e uno scarto di conoscenza profonda.

Nei due giorni di apertura al pubblico il programma è lo stesso: si parte alle 9 del mattino con una passeggiata naturalistica verso i laghetti costieri, guidati dalla cooperativa Silva, immersi in un paesaggio meraviglioso che purtroppo è molto raro attraversare e godere (si raccomandano la prenotazione, scarpe comode e pantaloni lunghi). Al ritorno iniziano la visione e l’esplorazione delle tante installazioni artistiche, disseminate nell’area: le maschere totemiche di Marco Barbieri, in arte Dem, le insolite visioni fotografiche di Roberto Ghezzi, Costanza Rosi, Giulia Quagliarella, le sospensioni aeree di Hetty Ann Laycock e Irene Cordoni, le installazioni materiche di Stefano Corti, Isabel Rodriguez Ramos, Riccardo Sala, Aurora Avvantaggiato e Raffaele Fitto, i giochi di specchi di Pepe Gaka. Poi, con un ritmo che diventa sempre più incalzante verso sera, il programma delle performance: quelle sonore di Dimitri Grechi Espinoza e Leonardo Barbierato, teatrali del gruppo Cocorullo-De Giovanni-Dell’Era-Fedi, rituali di Guido Mitidieri e Isabel Rodriguez Ramos. Per arrivare al programma notturno, guidati in un percorso di luce all’interno del Parco, fino al limite estremo dell’area dove ad accogliere gli spettatori è la silenziosa opera luminosa “Out” di Fabrizio Crisafulli. Mentre al Lido Oasi, dalle 20.30 alle 23, si potrà assistere ai risultati dei primi esperimenti di riprese 3D, con uno schermo 3D e quattro visori di realtà virtuale, all’opera video “Ode al mare” di Aronne Pleuteri e alla galleria fotografica di Francesco Rossi e Luca Deravignone, che testimonia gli intensi giornio di lavoro del campus.

Il campus creativo “Dune” è un progetto di Accademia Mutamenti e del Parco regionale della Maremma, ideato e diretto da Giorgio Zorcù, con la collaborazione e la consulenza di Clan e cooperativa Silva. Con il contributo di Comune di Grosseto, Regione Toscana, Ministero della Cultura e Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze, e la collaborazione di Fondazione Grosseto Cultura, Pro Loco Marina di Grosseto e Principina a Mare, Pro Loco Alborensis, Museo Santa Maria della Scala di Siena, CasermArcheologica di Sansepolcro, Corpi sul Palco di Milano, Polo Bianciardi e Polo Universitario Grossetano.

Agli spettatori sarà fornita una mappa con l’ubicazione delle istallazioni artistiche.

Si raccomanda di dotarsi di scarpe comode: il percorso sarà in terra battuta e a tratti sabbiosa.

Consigliamo di dotarsi di una torcia tascabile per la sera.

Si ricorda che è necessaria la prenotazione per partecipare alla passeggiata naturalistica ai laghetti (si consiglia di indossare pantaloni lunghi).

Informazioni e prenotazioni

Accademia Mutamenti

tel. 388 5850722

info@accademiamutamenti.it

Ingresso: posto unico 5,00 euro (valido una giornata). Prevendita online www.dune-utopie.it

Circuito ciaotickets (1.00 euro diritto di prevendita)

Prevendita online sul sito: www.dune-utopie.it

Si può seguire l’attività di “Dune” su

Facebook: Accademia Mutamenti

Instagram: Accademia Mutamenti

Fotografia di Francesco Rossi

Il programma

Passeggiata naturalistica

Ore 9.00 – Cooperativa Silva – “Tra macchia stagni e specchi d’acqua” – Passeggiata ai laghetti

Performance

Ore 10.00 – 13.00 e 15.00 – 18.00 – Guido Mitidieri – “Fatti di pietra, ovvero sull’incapacità di essere se stessi da soli” – Performance per uno spettatore alla volta

Ore 12.00 – Dimitri Grechi Espinoza – “Oreb” – Musica

Ore 16.00 e ore 18.00 – Cocorullo – De Giovanni – Dell’Era – Fedi – “Threshold of kindness” – Teatro e musica

A seguire: Leonardo Barbierato . “In situ – Musica

Ore 19.00 – Isabel Rodriguez Ramos – “Yemaya” – Performance partecipata

Nella natura, in notturna (dalle ore 20.30 alle 23.00)

Percorso notturno di luce dal Lido Oasi verso l’interno – Fabrizio Crisafulli – “Out” – Installazione di luce

Al Lido Oasi (dalle ore 20.30 alle 23.00)

Italia 3D Academy – “DUNE >>” – Visioni di realtà virtuale – Aronne Pleuteri – “Ode al mare” – Video – Francesco Rossi e Luca Deravignone – “Il Campus creativo Dune 2023” – Galleria fotografica

Le installazioni (visibili tutta la giornata)

Aurora Avvantaggiato e Raffaele Vitto – “Con-senso”

Marco Barbieri / DEM – “Guardiani”

Irene Cordoni – “Sospesi nel tempo”

Stefano Corti -“Mater”

Roberto Ghezzi – “Blu di Prussia. Di spazio e di tempo”

Hetty Ann Laycock – “Soluzione di continuità”

Giulia Quagliarella – “Insegna anche a me la libertà delle rondini”

Giuseppe Percivati (Pepe Gaka) – “Visto dal mezzo”

Isabel Rodriguez Ramos – “Yemaya”

Costanza Rosi -“Narba”

Riccardo Sala – “Manifestazioni”