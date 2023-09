“Autumn Dance Intensive Workshop”: Grosseto torna capitale della danza internazionale

Grosseto. Torna la grande danza a Grosseto, con “Autumn Dance Intensive Workshop“. Due giorni, il 23 e 24 settembre, di formazione intensiva con docenti di fama internazionale.

Sulla scia dell’ultimo “Festival internazionale Danza e Coreografia Città di Grosseto“, l’organizzazione di Domenico Saracino porta in città un nuovo modo di approcciarsi all’arte della danza, un’opportunità di studio e lavoro con docenti di altissimo livello.

Ci sarà Kino McHug, direttamente da Londra, ballerina e coreografa giapponese, ricercata in tutto il mondo; Mattia Saracino, che da Grosseto è arrivato in Germania, dove ha perfezionato la tecnica contemporanea; Spillo con l’energia, la forza, la tecnica e l’eleganza dell’hip hop, direttamente dalla scuola più conosciuta d’Italia, quella di Amici di Maria de Filippi; Alessandro Bigonzetti, coreografo ed insegnante di danza classica che collabora con diverse compagnie di fama internazionale, attualmente docente e coreografo alla scuola di ballo del Teatro Dell’Opera di Roma. E poi, l’incontro sicuramente più atteso, con Kledi Kadiu, ballerino, insegnante e corografo con un importante background alle spalle, docente attento, scrupoloso e molto generoso.

Insomma, grandi nomi della danza che per un weekend condivideranno le proprie esperienze con ragazzi e ragazze che avranno l’opportunità di studiare e confrontarsi sotto la guida attenta e scrupolosa di questi docenti.

Le lezioni si svolgeranno al Liceo coreutico di Grosseto, che metterà a disposizione la propria sala, e nella scuola Asd Progetto Danza di Barbara Botarelli.

«Anche quest’anno sono riuscito a mettere insieme un corpo docenti davvero eccezionale, tantissima qualità, e sono riuscito a portare la Danza, quella con la “D” maiuscola, nella mia città – commenta con soddisfazione ed orgoglio Domenico Saracino –. Un’opportunità importante, un momento di arricchimento artistico per tutti quei ragazzi e quelle ragazze che avranno voglia di confrontarsi ed apprendere da maestri non soltanto molto noti, ma soprattutto professionali e preparati. Ci sarà anche la possibilità di riconoscimenti e borse di studio, quindi un’occasione da non perdere. Vorrei ringraziare tutti gli insegnanti che hanno scelto di portare i propri allievi a trascorrere due giorni di arricchimento artistico e umano, e vorrei soprattutto ringraziare il Liceo coreutico per la preziosa collaborazione, che va avanti ormai da qualche anno, sempre disponibile quando si tratta di diffondere l’amore e la passione per la danza».

Per informazioni e prenotare le lezioni: cell. 349.5554175 – e-mail info.festivaldanzagr@gmail.com.