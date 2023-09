I “Concerti del Granduca”: il Duo Hindemith conclude la manifestazione

Grosseto. Ultimo appuntamento estivo con la grande musica dei “Concerti del Granduca” sabato 16 settembre, alle 21, alle Terme Marine Leopoldo II a Marina di Grosseto con l’atteso concerto del Duo Hindemith, formato da Gian Marco Solarolo all’oboe e Cristina Monti al pianoforte, con un raffinato e coinvolgente programma che spazierà dalla musica romantica fino alle “songs” americane e al ragtime.

Il programma

Proposto da uno dei più affermati e longevi duo strumentali italiani, il concerto prenderà infatti avvio da due Romanze senza Parole e tre Lieder di Felix Mendelssohn per poi sbarcare in America con alcune dalle più belle arie tratte da “Porgy & Bess” di George Gershwin e da “West Side Story” di Leonard Bernstein, per concludersi poi con i simpatici ritmi del ragtime di Scott Joplin, promettendo così una serata tutta da gustarsi a bordo piscina delle terme leopoldine.

Duo Hindemith

Nato dal proponimento di diffondere e valorizzare la letteratura cameristica dedicata all’oboe e al corno inglese, strumenti che grazie ai compositori del XX secolo sono protagonisti di una rinnovata fortuna, il Duo Hindemith si è perfezionato con illustri maestri internazionali acquisendo un ricco e interessante repertorio che spazia dalla musica barocca a quella odierna. In oltre 30 anni di attività ha tenuto oltre 700 concerti in Italia e all’estero in sedi prestigiose, effettuando registrazioni per la Rai Radio 3, la Radio Vaticana e per la Radio nazionale spagnola 2.

Dopo la stagione alele Terme i “Concerti del Granduca”, organizzati sotto la direzione artistica del musicista Giovanni Lanzini, si sposteranno quindi nella Sala azzurra dell’Hotel Granduca a Grosseto a partire dal prossimo 22 ottobre.

L’evento è a ingresso gratuito su prenotazione (tel. 333.9905662, anche whatsapp) fino ad esaurimento dei posti a sedere.

Per informazioni e prenotazioni: whatsapp 333.9905662 – e-mail: amiquart@gmail.com