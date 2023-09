Torna “A spasso nel Medioevo”: il centro storico fa un tuffo nel passato

Grosseto. Tutto pronto per la seconda edizione di “A spasso nel Medioevo…sulle orme del Grifone“, l’evento organizzato dall’amministrazione comunale di Grosseto in collaborazione con il Centro commerciale naturale del centro storico, il comitato di Grosseto della Uisp, la Pro Loco e i poli culturali cittadini con i musei.

L’appuntamento è per sabato 16 e domenica 17 settembre nel centro storico, all’interno delle mura medicee. Per due giorni la città viaggerà indietro nel tempo con sfilate in costume ed eventi a tema. L’atelier Creavi e la scuola di formazione Aforisma si occuperanno dei costumi e delle acconciature dei figuranti della compagnia grossetana.

La manifestazione si pone come obiettivo quello di unire le attività delle varie compagnie storiche della provincia con la città capoluogo che, in questo caso, si fa portavoce di tutte le realtà per esaltarne le peculiarità. Il Comune di Grosseto si è impegnato a costituire il primo gruppo storico cittadino, composto oggi da 16 figuranti. All’iniziativa si affiancano altre attività collaterali, come laboratori a tema per bambini, a cura della cooperativa Tesauro, la passeggiata storico-sportiva della Uisp, le presentazioni di libri e le visite guidate a cura del Centro commerciale naturale del centro storico e della cooperativa Le Orme.

Grazie alla partecipazione di aziende che operano per la salvaguardia e la tutela del patrimonio agroalimentare ed enologico ‘a chilometro 0’, si andranno poi valorizzare i prodotti enogastronomici della zona con i ristoranti del centro storico, che prepareranno per l’occasione i menu tipici del territorio.

“Dopo il grande successo dello scorso anno abbiamo ritenuto opportuno riproporre questa iniziativa così particolare – commentano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna, l’assessore alle tradizioni popolari Bruno Ceccherini e l’assessore alla cultura Luca Agresti –. Quelle di questo fine settimana saranno due giornate straordinarie all’insegna delle tradizioni, che attireranno nel centro storico moltissime persone, favorendo, allo stesso tempo, le attività produttive. Ringraziamo tutti coloro che parteciperanno e che renderanno possibile questa nuova edizione.”

Il programma

Ecco il programma della manifestazione:

sabato 16 settembre

• dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 20.00, alla libreria Mondadori, corso Carducci, presentazione del volume “Forlena”, a cura dell’autrice Paola Fabiani;

• dalle 16.00 alle 19.00, al Comix café, piazza San Michele, presentazione gratuita del gioco da tavolo “Dixit”;

• dalle 17.00, in piazza Baccarini, “A spasso nel Medioevo…giocando con principesse e cavalieri”, laboratorio gratuito creativo didattico per bambini a cura della cooperativa Tesauro;

• dalle 17.00, Madamadorè, in via dell’Unione, lettura gratuita a tema storico e laboratorio creativo per costruire spade e scudi;

• dalle 18.00 Farm holidays, in piazza Gioberti, visite guidate nel centro cittadino in collaborazione con la cooperativa Le Orme (costo 13 euro a persona);

• alle 21.00 al Cassero partenza della sfilata storica con gruppi di figuranti, sbandieratori e tamburini.

Domenica 17 settembre:

• dalle 10.30, da piazza Duomo “Camminata di Bino degli Abati del Malia”, passeggiata sportiva di 6 chilometri aperta a tutti, in ricordo dell’assedio di Grosseto da parte di Ludovico il Bavaro (iscrizione 5 euro il giorno stesso, dalle 9.30 alle 10.15, in piazza Duomo, oppure fino al 16 settembre al negozio Running 42, in via Sauro 106);

• dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 16.30 alle 19.30, alla libreria Mondadori, in corso Carducci, presentazione della trilogia storica “I Grifoni della Maremma”, a cura dell’autore Alessandro Spalletta;

• dalle 16.00, in piazza Baccarini, “A spasso nel Medioevo…giocando con principesse e cavalieri”, laboratorio gratuito creativo didattico per bambini a cura della cooperativa Tesauro;

• dalle 16.00 alle 19, al Comix café, in piazza San Michele, presentazione gratuita del gioco da tavolo “Dixit”;

• dalle 18.30, al Cassero, partenza della sfilata storica con gruppi di figuranti, sbandieratori e tamburini;

• dalle 21.00, Farm holidays, in piazza Gioberti, visite guidate nel centro cittadino in collaborazione con la cooperativa Le Orme (costo 13 euro a persona).

Musei, orari e aperture straordinarie con ingresso gratuito:

Museo archeologico, Polo culturale Le Clarisse e Museo di storia naturale il 16 settembre, dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 23, e il 17 settembre, dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 21.

Per ulteriori informazioni è possibile visitare la pagina Facebook A spasso nel Medioevo Grosseto | Grosseto | Facebook oppure il sito A spasso nel Medioevo Grosseto – Sulle orme del Grifone

Le modifiche al traffico e i divieti

In occasione dell’evento “A spasso nel Medioevo…sulle orme del Grifone”, dalle 16.00 di sabato 16 settembre, fino e non oltre le 11.00 di lunedì 18 settembre e comunque fino a cessate esigenze, in piazza Duomo e in piazza Dante Alighieri è istituito il divieto di transito e sosta con la sanzione accessoria della rimozione per tutti i veicoli, compresi quelli autorizzati alla Ztl, garantendo sempre una corsia per i veicoli di emergenza non inferiore a 3,00 metri di larghezza.

Durante il periodo di validità dei divieti:

sono temporaneamente soppressi gli spazi riservati alla sosta dei taxi e dei veicoli muniti del contrassegno speciale invalidi in piazza Duomo, al fine di consentire il corretto svolgimento della manifestazione;

sono istituiti due stalli di sosta riservati alla sosta dei taxi in piazza Gioberti (sul lato destro secondo la direzione di marcia proveniente da via A. Gramsci);

sono istituiti uno stallo di sosta riservato ai veicoli a servizio di persona con impedite o limitate capacità motorie in piazza Gioberti (sul lato sinistro secondo la direzione di marcia proveniente da via A. Gramsci) e uno in via Manin, sul lato sinistro, in adiacenza alla Bnl;

corso Carducci, all’intersezione con via Garibaldi, è indicato come strada senza uscita;

piazza Innocenzo II è indicata come strada senza uscita con ingresso da piazza Mensini;

via Manin è indicata come strada senza uscita con ingresso da piazza Gioberti;

via Ricasoli è indicata come strada senza uscita con ingresso da piazza del Mercato.

Inoltre:

dalle 8.00 di sabato 16 settembre e non oltre le 24.00 di domenica 17 settembre, e comunque fino a cessate esigenze, in piazza Baccarini è istituito il divieto di transito e sosta con la sanzione accessoria della rimozione per tutti i veicoli, compresi quelli autorizzati alla Ztl, con la soppressione temporanea dello stallo di sosta riservato ai veicoli a servizio di persone con impedite o limitate capacità motorie ivi posto, garantendo sempre una corsia per i veicoli di emergenza non inferiore a 3,00 metri di larghezza;

dalle 9.00 di sabato 16 settembre fino alle 24.00 di domenica 17 settembre, e comunque fino a cessate esigenze, nelle seguenti vie è istituito il divieto di sosta con la sanzione accessoria della rimozione per tutti i veicoli, compresi quelli autorizzati alla Ztl, con la soppressione temporanea degli stalli di sosta riservati ai veicoli ivi posti:

a) via Saffi, sul lato sinistro rispetto alla direzione consentita, nel tratto compreso dall’altezza di via delle Carceri e via Amiata;

b) piazza Indipendenza, sul lato opposto all’altezza dell’ex edicola, con la soppressione temporanea dello stallo di sosta riservato ai veicoli a servizio dell’amministrazione comunale ivi posto.

Sabato 16 settembre, nella fascia oraria dalle 21.00 alle 23.00, e domenica 17 settembre, nella fascia oraria dalle 18.30 alle 20.00, e comunque fino al termine del passaggio del corteo dei figuranti, è istituito il divieto di transito al passaggio nelle seguenti vie e piazze:

via Saffi, nel tratto compreso tra via Amiata e via Andrea da Grosseto – via Andrea da Grosseto – piazza Indipendenza – via Montebello – piazza Monte dei Paschi – corso Carducci, nel tratto compreso da piazza Monte dei Paschi a piazza Duomo e piazza Dante Alighieri, via Ricasoli (per deflusso corteo).

Dalle 9.00 di sabato 16 settembre fino alle 24.00 di domenica 17 settembre, e comunque fino a cessate esigenze, nell’area di parcheggio di via Caravaggio (di fronte al piazzale Bearzot), sul lato della ferrovia, è istituito il divieto di transito e di sosta con rimozione forzata di tutti i veicoli, eccetto gli autobus a servizio dell’evento (muniti di apposito pass fornito dall’organizzazione), con la soppressione degli stalli di sosta ivi posti. compresi i 4 stalli di sosta riservati alle autovetture ivi posti (parte finale del parcheggio).

I mezzi a servizio degli eventi della manifestazione dovranno essere regolarmente autorizzati per l’accesso alla Ztl.

Nelle vie e piazze interessate dalla manifestazione sarà garantito l’accesso alle proprietà private presenti.

Le aree indicate in precedenza verranno riaperte alla normale circolazione veicolare dopo che le stesse saranno state liberate dalle strutture presenti e dagli eventuali rifiuti lasciati sul luogo al termine della manifestazione.

La società Sei Toscana provvederà alle necessarie operazioni di pulizia.