Arti Paesaggi Utopie: inizia il campus creativo di Dune nel Parco regionale della Maremma

Grosseto. Lunedì 11 settembre arrivano gli artisti che prendono parte al campus creativo di arte nella natura all’interno del progetto Dune – Arti Paesaggi Utopie, ormai diventato un appuntamento imprescindibile dell’estate grossetana. Giunto alla quinta edizione, il campus ha luogo nell’area della Femminella, al confine nord del Parco regionale della Maremma, a fianco dell’abitato di Principina a Mare.

Il campus

Dieci artisti invitati dal curatore Giorgio Zorcù, undici giovani talenti selezionati da una open call nazionale, quattro giovani operatori di realtà virtuale e riprese 3D dell’Italia 3d Academy, guidati da Giampiero Turchi, due guide ambientali della cooperativa Silva, i due fotografi e filmaker di Gomma & Colla, una stagista del Polo universitario grossetano: saranno in 31 a popolare il Parco della Maremma per una settimana, creando opere e performance dove si incrociano diversi linguaggi artistici, dal teatro alla musica, dalle installazioni artistiche alla videoarte. Per arrivare a sabato 16 e domenica 17 settembre, quando ci sarà l’apertura al pubblico, dalle 9 alle 23, guidati da una mappa delle opere e da un calendario delle performance che si creerà durante il lavoro artistico comune di questa settimana.

Il campus creativo di Dune è un luogo dove si possono sperimentare nuove relazioni tra linguaggi artistici e paesaggio, un contesto artistico unico e sperimentale che quest’anno ha acquistato rilevanza nazionale ed è stato riconosciuto come progetto speciale dal Ministero della cultura. Per tutti gli artisti è un’opportunità esclusiva di confronto, sperimentazione, libertà espressiva e incontro. Per gli spettatori è un’opportunità per avere un nuovo sguardo e una nuova possibilità di abitare la natura e il paesaggio incontaminato del Parco, e spesso conoscere spazi naturali inesplorati.

I concetti guida che animano il campus sono la transdisciplinarità, un approccio che favorisce collegamenti senza confini stabili tra le arti e le discipline e la residenzialità, che consente la vicinanza per più giorni di artisti diversi, ognuno operante in autonomia e al contempo aperto allo sguardo dell’altro e al confronto. In un confronto che è anche intergenerazionale tra i maestri e i giovani talenti selezionati dalla call nazionale, che portano al progetto il dono dell’inaspettato.

Quest’anno si aggiunge inoltre la sperimentazione su nuove modalità di restituire opere e paesaggio tramite riprese 3D e realtà virtuale, un progetto biennale che si concluderà a fine 2024; un nuovo importante progetto di Dune che si realizza grazie alla vittoria di un bando Pnrr sulla transizione digitale.

Gi artisti

Artisti invitati: Marco Barbieri/Dem Fabrizio Grisafulli, Roberto Ghezzi, Hetty Ann Laycock, Guido Mitidieri, Aronne Pleuteri, Giulia Quagliarella, Dimitri Grechi Espinoza, Stefano Corti, Giuseppe Percivati (Pepe Gaka).

Giovani artisti under 35: Aurora Avvantaggiato e Raffaele Vitto, Leonardo Barbierato, Alessandro Cocorullo, Alessandro De Giovanni, Riccardo Dell’Era, Beatrice Fedi, Irene Cordoni, Isabel Rodriguez Ramos, Costanza Rosi, Riccardo Sala.

Il campus creativo Dune è un progetto di Accademia Mutamenti e del Parco regionale della Maremma, ideato e diretto da Giorgio Zorcù, con la collaborazione e la consulenza di Cla e cooperativa Silva. Con il contributo di Comune di Grosseto, Regione Toscana, Ministero della Cultura e Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze, e la collaborazione di Fondazione Grosseto Cultura, Pro Loco Marina di Grosseto e Principina a Mare, Pro Loco Alborensis, Museo Santa Maria della Scala di Siena, CasermArcheologica di Sansepolcro, Corpi sul Palco di Milano, Polo Bianciardi e Polo universitario grossetano.

Per le giornate di apertura al pubblico ci sarà un ingresso di 5 euro, valido per una intera giornata.

Il programma completo e la prevendita online si trovano sul sito: www.accademiamutamenti.it

Informazioni

Accademia Mutamenti tel. 388.5850722, e-mail info@accademiamutamenti.it

