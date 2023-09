Grosseto. A “Cassero in Danza” l’omaggio a Maria Callas nell’anno del centenario della sua nascita.

Sabato 9 settembre al Cassero di Grosseto, in occasione della rassegna nata grazie all’impegno pluriennale del Consorzio Coreografi Danza d’Autore (Con.Cor.D.A.) e co-organizzata dalla compagnia Francesca Selva con la direzione artistica di Marcello Valassina e la collaborazione di Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze, Ministero della Cultura, Regione Toscana, Istituzione Le Mura e Comune di Grosseto, va in scana la compagnia ErsiliaDanza con un’emozionante produzione dal titolo “Callas e altre voci straordinarie”.

Lo spettacolo

Laura Corradi, con la collaborazione di Midori Watanabe, Carlotta Plebse e Alberto Munar, immagina un viaggio in mare, un micromondo in cui siamo solo atomi e la materia di cui siamo fatti può essere la stessa di cui sono fatti gli altri esseri viventi. In questo luogo, la voce di Callas – una delle più amate e talentuose interpreti del ‘900 – si intreccia con altre voci irreali che vanno anche oltre le potenzialità umane, oltre il tempo a cui appartengono oltre il corpo che le contiene, perché sono anima, libertà ed emozione pura. Tra queste voci, ci sono persino i canti delle balene perché forse stiamo respirando le stesse molecole di ossigeno che respirò lei quel giorno in cui cantò Puccini, quando nel medesimo mare si persero le lacrime di Cio Cio San.

L’ultimo spettacolo

Gran finale del festival domenica 10 settembre con l’attesissima compagnia spagnola HuryCan in scena con “Tus extremos” di Arthur Bernard Bazin. Nello spettacolo si parla della necessità di riconoscersi nell’altro come una rinascita carica di conflitto ed empatia, dove le differenze sono come stagioni che propongono cambiamenti di ambienti, deserti e giungle in cui transitare, con difficoltà, tra piacere, dolore, tenerezza e umorismo nella sinuosa ricerca di una condivisione o la semplice ricerca di un abbraccio. Non mancherà, infine, l’esibizione degli allievi del Liceo coreutico dell’Iis Polo “Luciano Bianciardi” che parteciperanno nei giorni del festival ad un tirocinio con i danzatori della compagnia Francesca Selva nell’ambito del progetto “Cantiere Cassero in Danza”.

Tutti gli spettacoli sono alle 21.00.

Biglietti

Intero 10 euro – Ridotto 7 euro (studenti e scuole danza/teatro)

Informazioni e prenotazioni: cell. 333.3765469 (dalle 10 alle 18), e-mail casseroindanza@gmail.com.