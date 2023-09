“Music & Wine”: le pianiste Sara Cianciullo e Helga Anna Pisapia in concerto

Grosseto. Penultimo interessante appuntamento con la grande musica del 33° festival internazionale “Music & Wine” in questo ultimo scorcio d’estate, reso ancora più interessante dalla meravigliosa location delle Terme Marine Leopoldo II per la serie de “I concerti del Granduca”, quello di domenica 10 settembre alle 21 a Marina di Grosseto, con la direzione artistica del maestro Giovanni Lanzini.

A salire sul palco delle terme leopoldine saranno due artiste d’eccezione quali le pianiste Sara Cianciullo e Helga Anna Pisapia, riunite in un consolidato duo pianistico a quattro mani con un bellissimo programma tutto dedicato alle Danze e alle Suite del repertorio classico europeo.

Il concerto avrà infatti inizio con la Petite Suite del francese Claude Debussy, proseguendo con il celeberrimo Peer Gynt del norvegese Edward Grieg, per poi tornare in Francia con il monumentale Ma mère l’oye di Ravel e concludersi nei briosi ritmi spagnoli delle Danze spagnole op. 12 di Moritz Moszkowski.

Un programma musicale, dunque, al tempo stesso tanto interessante quanto gradevole e che metterà in risalto le doti tecniche e musicali delle due pianiste impegnate sul palcoscenico.

Le musiciste

Laureata con il massimo dei voti e la lode presso il Conservatorio di Avellino, Sara Cianciullo è risultata vincitrice di numerosi concorsi e borse di studio che l’hanno portata anche a rappresentare la Scuola pianistica napoletana all’XI Animi Music Festival di Varsavia. Agli studi musicali ha affiancato quelli filosofici laureandosi con lode e borsa di studio all’Università di Salerno.

Non è certo da meno il curriculum dell’amalfitana Helga Anna Pisapia, laureata con il massimo dei voti e la lode al Conservatorio di Salerno e successivamente perfezionata coi più grandi nomi del pianismo internazionale. Svolge un’intensa attività concertistica in Italia e in Europa e recentemente ha inciso un interessante cd con musiche di Schumann per pianoforte e violoncello. Interessata anche alla didattica musicale e all’organizzazione dello spettacolo, ha altresì conseguito il diploma in Didattica della musica al Conservatorio di Salerno nel 1997 e la specializzazione in Arte, Musica e Spettacolo all’Università di Trieste nel 2003.

L’evento è a ingresso gratuito su prenotazione (informazioni al numero 333.9905662, anche su whatsapp) fino ad esaurimento dei posti a sedere.

Per informazioni e prenotazioni: su whatsapp cell. 333.9905662 – e-mail: amiquart@gmail.com