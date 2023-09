“Ippocrate nell’arte”: torna il concorso dell’Ordine dei medici dedicato agli iscritti

Grosseto. Torna anche nel 2023 il concorso “Ippocrate nell’arte“, rivolto a tutti gli iscritti dell’Ordine dei medici chirurghi e odontoiatri della provincia di Grosseto.

E quest’anno i professionisti sono chiamati a mettersi alla prova con la pittura: il tema è libero e potranno essere inviate fino a 3 opere entro il 16 novembre.

«L’iniziativa rappresenta per l’Ordine un momento non solo di svago, ma anche e soprattutto di riflessione – racconta la presidente Paola Pasqualini –. Anche la medicina di fatto è un’arte e dare la possibilità ai medici di esprimersi attraverso un’opera è un modo per esternare, oggettivare, liberare tutte quelle emozioni che la nostra professione comporta e che spesso non emergono. Il nostro lavoro ci porta ad entrare nella vita di altre persone, condividendone spesso i dolori ma anche, fortunatamente le gioie».

Il concorso

Il concorso è a tema libero, l’opera potrà essere realizzata in piena libertà di stile, con una o più tecniche: olio, tempera, acrilico, vinile, acquerello, collage e simili. A valutare i lavori sarà una giuria composta dalla presidente dell’Ordine, Paola Pasqualini e da Paola Aureli, Simona Signorini e Mauro Papa. La cerimonia di premiazione avrà luogo in occasione della festa per il giuramento dei nuovi medici, in programma il 16 dicembre, nell’auditorium dell’ospedale Misericordia di Grosseto.