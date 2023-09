“The Gospel Reunion”: workshop e concerto nella chiesa di San Francesco

Grosseto. Si terrà sabato 9 e domenica 10 settembre a Grosseto, nella chiesa di San Francesco, la terza edizione di “The Gospel Reunion“, appuntamento dedicato alla musica gospel e spiritual, organizzato dal coro grossetano Sisters and Brothers Gospel Choir Ensemble, diretto da Carla Baldini.

Protagonista della due giorni sarà la straordinaria cantante gospel britannica di origine caraibica Carla Jane.

Carla Jane

Carla Jane, figlia di un pastore pentecostale, ha iniziato a cantare nel coro della sua chiesa all’età di cinque anni. A diciotto anni aveva già sviluppato una sicurezza e uno stile personale tanto da essere considerata una delle voci gospel più talentuose ed interessanti del Regno Unito.

Oggi è una cantante e direttrice di coro gospel pluripremiata; da qualche anno si dedica anche all’attività di vocal coach e tiene seminari di canto gospel in tutta Europa. Nella sua carriera ha cantato con le leggende viventi del gospel contemporaneo, come Kirk Franklin, Donald Lawrence e Donnie McClurkin. Il suo motto è “Sing it like you mean it“, slogan motivazionale che aiuta a cantare con passione e convinzione, esprimendo la propria personalità, in modo da trasmettere un messaggio autentico e sincero.

Il workshop

Carla Jane terrà a Grosseto un Gospel Workshop di due giorni per la durata totale di 14 ore. Il laboratorio corale è destinato non solo a cantanti coristi e solisti che desiderino perfezionare la propria tecnica vocale, ma anche a chi voglia semplicemente vivere l’esperienza emozionante di cantare in un coro Gospel. Carla Jane insegnerà ai corsisti alcuni brani gospel e spiritual, curando con particolare attenzione il significato dei testi e l’aspetto qualitativo dell’esecuzione vocale unitamente alla pronuncia della lingua inglese. Il laboratorio corale, come è costume degli interpreti e docenti di gospel music, sarà condotto in un’atmosfera informale e incoraggiante, che sarà di stimolo alla crescita personale dei partecipanti e al potenziamento dell’autostima. Il Workshop si terrà nella Sala Friuli ed ha un costo di 40 euro; per informazioni e iscrizioni cell. o whatsapp 335.5849911.

Il concerto

La domenica sera la “Gospel Reunion” si concluderà con un grande concerto finale che si terrà alle 21 nella suggestiva cornice del chiostro della chiesa di San Francesco. Ingresso unico al concerto: 10 euro, riduzione a 8 euro per i possessori della Fidelity card Carrefour.

Prevendite: Grosseto, edicola in via della Pace (di fronte al Sacro Cuore), Libreria Palomar. Informazioni: cell. 335.5849911.