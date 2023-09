Notte visibile della cultura, si cercano volontari: come candidarsi

Grosseto. Sabato 23 settembre, nel centro storico di Grosseto, torna la Notte visibile della cultura, la manifestazione d’arte e animazione culturale urbana del Polo culturale Le Clarisse, giunta alla dodicesima edizione, promossa da Fondazione Grosseto Cultura in co-organizzazione con il Comune di Grosseto, in collaborazione con l’istituzione Le Mura, la Pro Loco di Grosseto e il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze.

E, come vuole la tradizione, Fondazione Grosseto Cultura offre la possibilità di partecipare all’evento come volontari e contribuire all’organizzazione della serata: tutte le informazioni sono contenute in un bando pubblicato su www.fondazionegrossetocultura.it e www.clarissegrosseto.it.

Come candidarsi

Per inviare la propria candidatura c’è tempo fino a mercoledì 13 settembre, inviando una mail a concorsocedav@gmail.com indicando nome e cognome, età, residenza e telefono. Il bando è rivolto ai soli maggiorenni. I volontari affiancheranno il personale di Fondazione Grosseto Cultura in vari ambiti di intervento, come il punto informazioni e la divulgazione del materiale promozionale, la gestione del flusso dei visitatori, la sorveglianza e il coordinamento degli eventi.

La fascia oraria di impegno sarà – indicativamente – dalle 17.30 a mezzanotte; gli organizzatori struttureranno un programma di turni affinché sia garantita la copertura di ogni evento della manifestazione. Inoltre Fondazione Grosseto Cultura metterà a disposizione di ogni volontario un buono pasto da consumare durante l’evento, gadget e una tessera associativa di Fondazione. I volontari eserciteranno solo attività di controllo, coordinamento e collaborazione, senza essere in alcun modo responsabili per eventuali disservizi o danni ai beni o alle persone.

La riunione

Per comprendere al meglio il tipo di impegno richiesto durante la Notte visibile della cultura 2023 e discutere nel dettaglio mansioni e compiti è convocata una riunione organizzativa per martedì 19 settembre alle 18 al Polo culturale Le Clarisse: anche in quell’occasione – per chi non avesse ancora inviato la mail – sarà possibile offrire la propria disponibilità a partecipare. Per informazioni telefonare ai numeri 0564.488067 o 0564.488547 o scrivere a concorsocedav@gmail.com.